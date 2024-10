Regione Lombardia mette in campo 1.924.000 euro per restaurare il Castello Masegra a Sondrio. Lo prevede una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Convenzione tra Regione e Comune

Il provvedimento dà il via libera allo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comune di Sondrio per il completamento del restauro e il riutilizzo funzionale della storica fortificazione, attraverso un intervento dal valore complessivo di 3.550.000 euro. La parte restante delle risorse viene messa a disposizione dalla Fondazione Cariplo (1.350.000 euro) e dal Comune (276.000 euro).

Assessore Caruso: intervento di grande importanza

“Abbiamo sbloccato quasi due milioni di euro di fondi del ‘Patto per la Lombardia’ – evidenzia l’assessore Caruso – per consentire l’avvio di un’opera di grande importanza per Sondrio e la Valtellina. Il castello è un simbolo per il territorio e rappresenta un bene di alto valore monumentale che merita un accurato intervento di recupero. Valorizzare il maniero significa potenziare l’attrattività di Sondrio e della valle, offrendo nuove opportunità a turisti e residenti”.

Collaborazioni proficue

“Regione Lombardia – prosegue Caruso – sostiene gli enti locali nelle operazioni di rilancio del nostro patrimonio culturale. Il finanziamento che riguarda il Castello Masegra ne è un esempio concreto. L’alleanza tra istituzioni e la proficua collaborazione tra pubblico e privato consente di ottenere risultati significativi a beneficio di tutti i cittadini”.

Il progetto

L’intervento prevede il consolidamento di volte e solai, servizi, impianti, collegamenti esterni, restauri delle facciate e della corte interna e completamento delle finiture. L’obiettivo del Comune, una volta completata l’opera, è insediare negli spazi ristrutturati un centro di promozione dell’economia territoriale, con particolare attenzione ai prodotti enogastronomici della tradizione valtellinese.