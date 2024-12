Microsoft ed ERSAF collaboreranno alla realizzazione di una serie di azioni e interventi di rinaturalizzazione, gestione e manutenzione forestale e compensazioni ecologiche di aree naturali e semi-naturali, indicate e rese disponibili da Microsoft. E’ questo il cuore della convenzione che è stata sottoscritta in questi giorni dalla stessa Microsoft e dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle foreste di Regione Lombardia.

Un accordo pilota e praticamente unico in tutto il Paese

Microsoft ha in corso in Italia sviluppi immobiliari per la realizzazione di data center che saranno collocati nei comuni di Settala e di Settimo Milanese nella Città Metropolitana di Milano e nel comune di Bornasco in provincia di Pavia.

Per la realizzazione di quanto previsto nel documento, laddove richiesto da Microsoft, l’ente di Regione Lombardia realizzerà gli interventi necessari di qualificazione forestale e compensazioni ecologiche nelle aree definite secondo quanto definito nei Progetti esecutivi. ERSAF si impegna a pianificare, progettare ed eseguire gli interventi, nonché ad appaltare gli interventi ricomprendendo la funzione di direzione lavori, previa approvazione di Microsoft; nonché ad aggiornare con cadenza periodica concordata tra i soggetti in merito al lavoro sviluppato, ai relativi piani di manutenzione ed alle eventuali variazioni, che dovranno essere concordate tra le parti e non essere inferiori a cinque anni dal collaudo finale.

Fontana: attenti ancora una volta a politiche di sostenibilità

“La Regione Lombardia dimostra ancora una volta il proprio impegno verso politiche di sviluppo sostenibile e la propria capacità di attrarre investimenti strategici da parte di multinazionali come Microsoft, grazie a un territorio che unisce opportunità di sviluppo economico e attenzione all’ambiente – afferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana -. Questo accordo consolida il ruolo della nostra regione come punto di riferimento per le grandi realtà internazionali, che scelgono la Lombardia per realizzare progetti innovativi. Siamo orgogliosi di essere capofila in un modello che potrà ispirare altre realtà a livello nazionale”.

Beduschi: collaborazione con Microsoft prima in tutto il Paese

“Con questo accordo innovativo, Regione Lombardia conferma il proprio impegno per una crescita sostenibile, che coniuga lo sviluppo economico con la tutela dell’ambiente, spiega Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. “La collaborazione tra un gruppo di importanza mondiale come Microsoft ed ERSAF rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile compensare l’impatto ambientale delle infrastrutture, valorizzando il patrimonio naturale lombardo e contribuendo al benessere delle comunità locali. È un modello che ci auguriamo possa ispirare altre realtà imprenditoriali, dimostrando che sostenibilità e innovazione possono procedere di pari passo”.

“L’Ente – spiega Mauro Fasano, direttore generale di ERSAF – si sta trasformando con gradualità offrendo la propria professionalità, l’alta e moderna specializzazione tecnica in campo forestale ed agricolo e conseguentemente in campo ambientale, a servizio di partner di grande livello sia nazionali che, come in questo caso, internazionali”.