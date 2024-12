L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato a Bellinzona, in Svizzera, alle celebrazioni per i 20 anni di ‘TILO’, la società partecipata FFS (Ferrovie Ferroviarie Svizzere) e Trenord che effettua il servizio nel trasporto pubblico regionale su rotaia in Ticino e in Lombardia. All’evento sono intervenuti anche Denis Rossi, direttore generale TILO, Marco Piuri, presidente del CdA di TILO, e Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone Ticino.

“Quella tra TILO e Regione Lombardia – ha affermato Lucente – è una collaborazione virtuosa che sta dando risultati importanti. Un trend in continua crescita, visto che ogni giorno sono più di 12.000 le persone che varcano i confini di Chiasso e Stabio/Gaggiolo”.

Nel corso degli anni, ‘TILO’ ha ampliato notevolmente l’offerta ferroviaria: si stima che a fine anno, oltre 24 milioni di passeggeri avranno utilizzato TILO nel 2024, un trend in evidente crescita rispetto ai 22,8 milioni di passeggeri del 2023. In totale, le corse giornaliere sono 480 e le destinazioni servite 63, di cui 28 in territorio italiano.

Assessore Lucente: Tilo accorcia distanze tra Lombardia e Svizzera

“Vogliamo potenziare ulteriormente – ha proseguito – i servizi ferroviari transfrontalieri, infatti proprio di recente abbiamo stanziato 403 milioni di euro per l’acquisto di 16 nuovi treni destinati ai servizi ‘Regio Express’ e al trasporto transfrontaliero con la Svizzera: nello specifico, 9 per i servizi italiani e 7 per quelli transfrontalieri. Regione Lombardia ha conferito a FerrovieNord l’acquisto di nuovi convogli dedicati, principalmente, al servizio con la Svizzera ‘RE80′ Milano-Como-Locarno. Il nostro obiettivo è immettere il primo treno nel 2028 e completare l’immissione in servizio dei rotabili entro il 2031″.

“È un segnale tangibile – ha concluso l’assessore Lucente – della nostra volontà di implementare un servizio particolarmente gradito ai viaggiatori, che accorcia ulteriormente le distanze tra Lombardia e Svizzera”.