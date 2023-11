“Sono già circa 300 gli alloggi che Aler Milano sta assegnando a famiglie con ISEE 10-16.000 euro e con canoni inferiori a 400 euro al mese“. Lo ha ricordato l’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in occasione della XXI edizione di Italia Direzione Nord presso la Fondazione Stelline di Milano. “Città per tutti – ha proseguito Franco – significa non soltanto per le fasce più bisognose della popolazione, ma anche per i lavoratori e per coloro che fanno letteralmente funzionare la città”.

“Ringrazio Fondazione Stelline – ha aggiunto Franco – per aver voluto approfondire questo argomento con il mio assessorato”.

Non solo alloggi per lavoratori secondo Isee, avviata verifica fabbisogni

“Ricordo inoltre che tutte le Aler lombarde si stanno attivando per verificare i fabbisogni abitativi di studenti universitari e ITS, forze dell’ordine, lavoratori pubblici, personale sanitario e scolastico e non per ultime le donne vittime di violenza. Le nuove ‘fasce grigie’ a cui dare una risposta con gli strumenti e il patrimonio abitativo che abbiamo”.