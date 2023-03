Domenica 2 aprile andrà in scena la ‘Enel Milano Marathon‘, evento giunto alla 21ª edizione che rappresenterà, come sempre, una grande festa per il movimento internazionale del running. A Palazzo Marino, per la presentazione della gara, Regione Lombardia era rappresentata da Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport.

Milano Marathon, occasione per fare sport

“Un evento straordinario dall’alto valore agonistico e sociale. Ma anche un’occasione importante – spiega Lara Magoni – per sensibilizzare i cittadini a fare sport in modo corretto. È importante, infatti, far loro comprendere il valore che può avere per la nostra salute. Per questo abbiamo già cominciato, e lo faremo sempre di più in futuro, un dialogo stretto con ospedali e Ats. È necessario, infatti, sostenere tutti quei progetti che spingono i cittadini, dai giovani agli anziani, a far sport, anche in un’ottica di efficace prevenzione”.