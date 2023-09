Riparte da Milano il tour nelle imprese dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. L’assessore ha, infatti, visitato lo shop di complementi di arredo MariaVi (in via Nirone) e l’atelier di abiti da sposa di Marco Gabrielli (in via Vincenzo Monti). Idee e sogni diventati realtà anche grazie al contributo economico di Regione Lombardia attraverso il bando ‘Nuova impresa’.

Il bando ‘Nuova impresa’ per MariaVi

“Il contributo – spiega Maria Vittoria Albertini, fondatrice di MariaVi – è stato fondamentale perché iniziare una nuova attività è sempre complicato. Anche da un punto di vista economico, soprattutto in una città come Milano che è molto competitiva”.

Il commento del titolare dell’Atelier Marco Gabrielli

“Il contributo di Regione – afferma Marco Gabrielli – ha avuto un impatto importante. Allestire una sartoria ha costi elevati. Il sostegno economico di Regione Lombardia è stato vitale per tutti questi investimenti”.

Guidesi: bando ‘Nuova impresa’ misura strutturale

“Regione Lombardia, con questa misura ideata e introdotta due anni fa, – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – sostiene concretamente l’autoimprenditorialità. Lo strumento assicura ai nuovi imprenditori lombardi un aiuto per la delicata fase di avvio dell’impresa, contribuendo a consolidare nuovi progetti e nuova occupazione”.

“Per noi – prosegue Guidesi – la misura rappresenta un segnale molto importante anche dal punto di vista culturale. Riteniamo fondamentale sostenere il lavoro autonomo sin dall’avvio, affinché possa generare in futuro occupazione e indotto. Il tutto con uno sguardo proiettato al futuro e quindi all’innovazione. Siamo la ‘Casa delle idee’, la prima regione d’Italia come numero di start up e vogliamo non solo confermare il nostro primato ma migliorarlo”.

Le risorse e il bando

L’edizione 2023 del bando ‘Nuova impresa’ ha visto un importante incremento di risorse. Con le delibere di aprile e luglio 2023, l’importo complessivo è stato innalzato a 5,3 milioni di euro.

Dal 2021 sono state avanzate 1561 richieste, 993 da parte di uomini, 568 da donne. Per quanto riguarda la tipologia di attività: 577 afferiscono a nuove imprese commerciali, 93 di tipo industriale, 891 per il settore dei servizi. In tre anni sono stati erogati complessivamente quasi 11 milioni di euro, per un ammontare di investimenti di circa 22 milioni. Una misura richiesta anche dai giovani: 3,2 milioni hanno aiutato a diventare realtà sogni di under 35.