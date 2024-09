Presidente Fontana guida missione istituzionale Regione in Arabia Saudita

Prende il via martedì 17 settembre la missione istituzionale di Regione Lombardia in Arabia Saudita. Una ‘due giorni’ che vedrà impegnati il presidente Attilio Fontana e il sottosegretario alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo in una serie di incontri nella capitale Riyad.

Missione in Arabia Saudita, Fontana: collaborazione e oltre aspetti imprenditoriali

“L’Arabia Saudita – spiega il governatore – sta vivendo una trasformazione senza precedenti, con una forte attenzione alla diversificazione dell’economia e al rimodellamento del paesaggio urbano. Siamo pienamente convinti che i rapporti tra Lombardia e Arabia Saudita possano estendersi anche oltre gli aspetti puramente imprenditoriali. Per questo diventa particolarmente rilevante la presenza delle nostre Università. Cultura, istruzione, design, sport e turismo sono settori in cui è possibile collaborare e crescere insieme”.

“A Milano – aggiunge Fontana a titolo esemplificativo – abbiamo ospitato l’Expo 2015 e presto ospiteremo le Olimpiadi invernali 2026, così come Riyad sta organizzando l’Expo 2030 e in questo Paese andranno in scena i Giochi Invernali Asiatici del 2029: connessioni concrete per confrontarci e guardare insieme a risultati che producano effetti importanti”.

La delegazione di Regione Lombardia in missione in Arabia Saudita

La delegazione lombarda è composta da rappresentanti di Assolombarda, Promos, FederlegnoArredo, Arexpo, Fiera Milano, Politecnico di Milano, Università Statale e Bicocca di Milano e dell’Insubria, oltre a 12 aziende (al seguito di Assolombarda) particolarmente interessate ai rapporti con questo Paese.

Il confronto con il ministro degli Investimenti

Il 17 settembre, dopo il saluto all’ambasciatore Carlo Baldocci, ai funzionari diplomatici e ai responsabili degli uffici ICE in Arabia Saudita, sono in agenda l’appuntamento con il ministro degli Investimenti Saudita Khalid Al Falih e un workshop aperto agli stakeholders lombardi per conoscere le principali opportunità della strategia saudita ‘Vision 2030’.

Nel pomeriggio, visita all’Al Urubah Park, intervento in corso di realizzazione, interamente progettato della società Land Italia, che riveste un’importanza strategica per lo sviluppo urbanistico di Riyad.

Quindi, l’inaugurazione di ‘Index Saudi Arabia 2024‘, il principale evento commerciale di interior design e allestimento del Regno, e l’ incontro con le aziende lombarde presenti al salone.

La prima giornata terminerà al Diriyah Gate, nella città storica, capitale culturale dell’Arabia Saudita e sito Unesco.

L’incontro con il ministro dell’educazione e il confronto con gli imprenditori

Mercoledì 18 settembre tavola rotonda tra gli atenei lombardi e le principali università saudite, incontro con il ministro dell’Educazione Yousef Abdullah Al-Benyan e con il presidente del ‘Saudi Italian Business Council’ Khamel Al-Munajjed, cui farà seguito un confronto fra gli stakeholders lombardi e i rappresentanti del settore imprenditoriale saudita, con particolare attenzione ai temi dell’innovazione, della mobilità e del tursimo.

Bilaterali con il ministro dell’Industria Alkhorayef

La missione terminerà con i ‘bilaterali’ in programma con il ministro dell’Industria, Ibrahim Alkhorayef, e con quello dello Sport, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal.

“Recentemente – conclude il presidente Fontana – ho incontrato a Palazzo Lombardia, insieme al sottosegretario Cattaneo, il ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita Khalid Al Falih, con lui abbiamo tracciato quelli che potevano essere gli aspetti più interessanti in vista della nostra missione a Riyad gettando le basi per una serie di iniziative strategiche che ci auguriamo di concretizzare durante la nostra visita”.