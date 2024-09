Spazio disabilità, Regione potenzia servizio nei suoi Uffici territoriali

Spazio disabilità, novità in arrivo. Supportare e informare in modo tempestivo e sempre aggiornato le persone con disabilità e le loro famiglie su tutte le tematiche inerenti alla disabilità, estendendo gli orari degli operatori qualificati, in presenza e al telefono, dello ‘Spazio Disabilità’ di Milano e degli sportelli presso gli Uffici Territoriali Regionali. È questo l’intento dei nuovi criteri approvati dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini per la definizione della manifestazione d’interesse rivolta agli Enti di Terzo Settore che intendono gestire gli ‘Spazio Disabilità’ nel prossimo biennio 2025-2026.

Regione potenzia servizio

“Siamo impegnati a offrire servizi e prese in carico sempre più adeguate e personalizzate – ha detto Lucchini – . Per questo, garantiamo continuità al progetto ‘Spazio Disabilità’ potenziando e integrando gli interventi offerti. Lo spazio informativo esistente deve essere sempre più efficace ed efficiente, prevedendo un maggiore e incisivo coinvolgimento di tutti i punti informativi delle ASST, delle ATS, dei Comuni, degli Uffici di Piano e di altri soggetti profit e/o no profit che a qualsiasi titolo offrono servizi alle persone con disabilità”.

Con i nuovi criteri sarà possibile garantire la presenza di personale qualificato in date concordate negli UTR. Questi, con un lavoro di ‘front’ e ‘back office’, assicureranno una miglior presa in carico del quesito posto dai cittadini, fino a chiusura dell’informazione richiesta.

“Al contempo – prosegue la responsabile alla Famiglia in Giunta regionale- richiederemo una estensione dell’orario di assistenza telefonica e via e-mail. Lo scopo, è gestire un numero maggiore di richieste. Il nostro portale Lombardia Facile – www.lombardiafacile.regione.lombardia.it – deve essere sempre più la ‘casa’ degli operatori del settore. L’obiettivo è implementare il motore di ricerca anche in vista di Milano-Cortina 2026”.

Come funziona lo Spazio disabilità

Il progetto ‘Spazio Disabilità’ è attivo dal 2014. E’ uno strumento di promozione della rete dei servizi, delle azioni e delle opportunità di Regione Lombardia per le persone con disabilità e le loro famiglie. Si tratta di un servizio informativo pubblico gratuito. Viene gestito da operatori qualificati, che con competenza e professionalità rispondono alle esigenze di persone con disabilità e delle loro famiglie accompagnandole nella piena attuazione dei loro diritti e informazione delle opportunità offerte in Lombardia.

Questo servizio è articolato in uno sportello informativo e di supporto per gestire i quesiti riguardanti tutti gli ambiti della vita quotidiana. Ad esempio, provvedimenti amministrativi regionali, diritti, servizi, salute, istruzione, formazione, lavoro. Ma anche: cultura, sport, tempo libero, ausili e tecnologie, eliminazione barriere e mobilità. O ancora: tributi, agevolazioni fiscali ed altro. Il servizio comprende anche la gestione redazionale del sito www.lombardiafacile. regione.lombardia.it

Lo sportello si avvale di strumenti idonei a dare risposta alle persone con disabilità diverse (es. utilizzo LIS, Totem interattivi per la gestione delle prenotazioni).

Presso gli sportelli è possibile ottenere informazioni anche in merito progetti di avviamento all’autonomia e/o di co-abitazione attraverso il fondo ‘Dopo di Noi’ e i ‘Centri per la vita indipendente’. Lo sportello supporta i cittadini fino alla chiusura del percorso necessario ad ottenere un’adeguata informazione richiesta. Ne segue un eventuale rinvio ai servizi degli Ambiti Territoriali di competenza per la presa in carico dove necessaria.