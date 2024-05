Dopo Washington, la missione istituzionale negli Stati Uniti che vede impegnati, fino al 26 maggio, il presidente della Regione Lombardia, l’assessore al Welfare e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali, fa tappa a Chicago.

L’agenda della missione USA di Regione Lombardia a Chicago

Mercoledì 22 maggio, nella città dell’Illinois, è previsto un evento con i rappresentanti del World Business Chicago, l’organizzazione ufficiale per lo sviluppo economico della città di Chicago. La delegazione lombarda incontrerà Adrienne Tongate, Executive Vice President, Global Strategic Initiatives di Chicago Sister Cities International. Presenti anche Pasquale Gianni e Franco La Marca, componenti del Comitato Sister Cities Milano-Chicago.

L’incontro con il presidente del Joint Civic Committee of Italian Americans

“Sempre a Chicago – spiega il presidente della Regione – è in programma un evento di networking. All’appuntamento parteciperanno, tra gli altri, il console generale a Chicago Thomas Botzios, e con Ron Onesti, presidente del Joint Civic Committee of Italian Americans – JCCIA. Questa realtà dal 1952 riunisce oltre sessanta organizzazioni italoamericane nell’area di Chicago, promuovendo la valorizzazione della cultura italiana”.

Visita al centro di chirurgia robotica della University of Illinois

La delegazione rimarrà in città anche giovedì 23 maggio. “Durante questa giornata – aggiunge il sottosegretario alle Relazioni internazionali – è prevista, tra le varie attività in agenda, anche una visita al centro di chirurgia robotica dell’University of Illinois. In programma anche la sottoscrizione del nuovo accordo di cooperazione, di scambio e studio della lingua italiana tra la Scuola Media Union Ridge di Harwood Heights e l’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Legnano”.