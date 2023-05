Mobilità nel Cremasco, strategie condivise tra Regione e territorio

“Un incontro proficuo sulla mobilità con le realtà amministrative e produttive del Cremasco, nel quale abbiamo condiviso criticità e problematiche del territorio in ambito trasportistico”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, commenta l’incontro di questa mattina a Crema nella sede del ‘Consorzio IT’, società che raggruppa 48 Comuni dell’area omogena cremasca e che ha il compito di favorire lo sviluppo e l’efficientamento dei servizi comunali e sovracomunali in settori come la transizione digitale, ecologica energetica, bandi e progetti.

Numerosi i temi toccati, come il prolungamento della linea gialla della metropolitana sino a Paullo.

Potenziare collegamenti ferroviari tra Crema e Milano

“Il clima collaborativo che si è instaurato – ha spiegato Lucente – sarà fondamentale per individuare, in maniera sinergica, soluzioni e strategie utili per il sistema dei trasporti del Sud Milano e del Cremasco. In particolare, accogliendo una richiesta dei sindaci, ho intenzione di programmare un incontro con i tecnici di RFI per verificare la fattibilità di potenziare i collegamenti ferroviari diretti tra Crema e Milano. Connessioni particolarmente importanti visto l’alto numero di pendolari che quotidianamente si concentrano sul capoluogo”.

Ipotesi itinerario ciclabile per la mobilità nel Cremasco

“Interessante – ha aggiunto l’assessore regionale ai Trasporti – anche l’idea di dar vita ad un itinerario ciclabile in grado di connettere le principali realtà del territorio. Un progetto lodevole di mobilità sostenibile, in grado di valorizzare le bellezze turistiche e paesaggistiche di una realtà dalle notevoli potenzialità economiche e sociali”.

All’incontro hanno partecipato i vertici della società ‘Consorzio IT’, numerosi sindaci, amministratori e operatori del territorio. Coinvolti anche i consiglieri regionali Matteo Piloni, Marcello Ventura e Riccardo Vitari.