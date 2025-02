L’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha partecipato a Milano all’evento di lancio della terza edizione del ‘Premio Maestri d’Eccellenza‘ un riconoscimento all’artigianato lombardo.

Il prestigioso riconoscimento promosso da Métiers d’excellence Lvmh, Confartigianato imprese e Camera nazionale della moda italiana, con la partnership per l’edizione 2025 di Thélios, celebra i maestri artigiani italiani capaci di coniugare tradizione, creatività e innovazione nel Made in Italy.

Moda e artigianato lombardo

“L’artigianato – ha dichiarato Mazzali a margine dell’evento – è l’anima del nostro territorio e rappresenta il valore più autentico del ‘Made in Italy’. In Lombardia abbiamo una tradizione straordinaria, fatta di saperi tramandati di generazione in generazione. Ma anche di una capacità unica di innovare senza mai perdere il legame con le nostre radici”.

“Premiare i ‘Maestri d’eccellenza’ – ha sottolineato – significa riconoscere il talento, la passione e il sacrificio di chi, ogni giorno, contribuisce a rendere l’Italia un punto di riferimento nel mondo per qualità e stile”.

Focus nuove generazioni

L’assessore ha inoltre rimarcato l’importanza di investire nelle nuove generazioni affinché l’arte dell’artigianato continui a essere un motore di crescita per il sistema economico lombardo e italiano.

“Dobbiamo valorizzare questi mestieri e renderli attrattivi per i giovani – ha spiegato l’assessore – affinché possano diventare i custodi del nostro saper fare. La Lombardia, con le sue eccellenze nell’oreficeria, nella moda, nel design e in tanti altri settori, è un modello di riferimento per tutto il Paese. Pertanto, continuerà a sostenere con forza il mondo dell’artigianato”.

Il premio ‘Maestri d’eccellenza’ si conferma così un’iniziativa fondamentale per promuovere il valore dell’artigianato italiano, un settore che incarna l’eccellenza del Made in Italy e che, grazie a eventi come questo, continua a essere celebrato e tutelato.