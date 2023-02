Mondiali di scherma a Milano, presidente Fontana: Lombardia protagonista

“I grandi eventi sportivi sono volano di promozione e sviluppo dei territori che li ospitano. Valorizzano la naturale vocazione all’accoglienza e al turismo sostenibile della Lombardia. Il binomio virtuoso sport e turismo è un elemento cruciale per la crescita della nostra regione. Eventi come questo vanno proprio in questa direzione aprendo la strada anche verso il grandissimo appuntamento delle Olimpiadi invernali 2026. Milano e la Lombardia hanno una lunga tradizione schermistica“.

L’impatto economico dei mondiali di scherma a Milano

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo oggi a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione dello studio ‘L’impatto economico dei Mondiali di Scherma Milano 2023’, realizzato dal Centro di Ricerca GREEN – Università Bocconi, con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. Un’importante tappa di avvicinamento al grande evento in programma a Milano dal 22 al 30 luglio 2023, presso l’avveniristica Allianz MiCo Fiera Milano Congressi. Appuntamento al quale hanno preso parte, fra gli altri, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il sottosegretario regionale allo Sport e Grandi eventi Antonio Rossi.

Milano e la Lombardia vantano una lunga tradizione schermistica

“La nostra regione – ha proseguito Fontana – vanta un complesso articolato di relazioni, filiere e soggetti. Tutto questo ruota non solo attorno all’accoglienza, ai servizi per il turismo, alla ricettività. Ma anche allo sport come occasione di business e di aggregazione sociale”. Fontana quindi ha ricordato che “Milano e la Lombardia vantano una lunga tradizione schermistica. Una tradizione che si rinnova ogni giorno nelle società sportive affiliate e nei tesserati della nostra regione nel solco di un passato che annovera moltissimi campioni, primo fra tutti l’irraggiungibile Edoardo Magiarotti, per arrivare fino alle tante giovani promesse che ci rendono orgogliosi in ogni competizione”.

Nella foto

Da sinistra: Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, Marco Fichera, presidente Comitato Organizzatore Mondiali di Scherma Milano 2023 e Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia