Monza, Franco: 52,2 milioni di euro investiti per le politiche sulla casa

‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, ha attivato in provincia di Monza e Brianza investimenti per 52,2 milioni di euro tra rigenerazione urbana (19,2 milioni), cura del patrimonio (22 milioni), welfare abitativo (10,9 milioni) e velocizzazione delle assegnazioni, oltre alla programmazione di interventi per l’housing sociale.

Questi i dati emersi durante la tappa monzese del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future, anche attraverso il dialogo con gli stakeholder. All’evento, che si è svolto nella sede della Provincia di Monza e Brianza, hanno partecipato anche i vertici di Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio: il presidente Stefano Cavallin, il direttore generale Luca Rocchetti e il responsabile di UOG (Unità organizzativa gestionale) di Monza, Antonio Cazzaniga.

Assessore Franco: impegno per Monza e Brianza

“Con la ‘Missione Lombardia’ – ha sottolineato Franco – ottimizziamo i fondi disponibili e lavoriamo in accordo con gli enti locali e tutti i soggetti coinvolti per raggiungere obiettivi comuni, offrendo un contribuito al miglioramento qualità della vita dei cittadini. Per rispondere alle necessità abitative di Monza e Brianza operiamo su più fronti. Mettiamo in campo risorse importanti e monitoriamo gli interventi passo dopo passo, sostenendo tutti i progetti del Sistema Lombardia per l’accesso ai finanziamenti statali ed europei. La nostra azione abbraccia molteplici aspetti che riguardano le politiche abitative: dalla rigenerazione urbana, con l’esempio di via Baradello a Monza, all’attenzione per gli interventi di carattere sociale”.

Monza, ‘Bosco Verticale’ in via Baradello

Di grande rilevanza la rigenerazione del complesso Aler di via Baradello 6 – 12 a Monza, con un progetto firmato dall’architetto Stefano Boeri. Un nuovo ‘Bosco Verticale’ che cambierà il volto di 95 abitazioni attraverso uno stanziamento di 3,1 milioni di euro derivanti dal fondo complementare al PNRR. L’intervento Aler comprende la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico con la realizzazione del cappotto termico e la sostituzione dei serramenti. L’avanzamento dei lavori è al 19% con ultimazione prevista per marzo 2026.

Modello da replicare

La giornata monzese dell’assessore Franco si è aperta proprio con un sopralluogo al cantiere di via Baradello: “Stiamo dimostrando – ha affermato Franco – che è possibile progettare e realizzare un contesto architettonico di qualità per le case popolari. Via Baradello potrà diventare un modello da replicare a livello regionale e nazionale. Per noi è un simbolo del nuovo slancio che stiamo imprimendo alle politiche abitative”. In via Bardello è in corso di collaudo anche il progetto ‘Isola che non c’è’ con cui sono stati realizzati 3 alloggi domotici per anziani e persone con disabilità.

Monza, quartiere San Donato

Il Comune di Monza è beneficiario di un finanziamento del PNRR per 13,16 milioni di euro e del Fondo opere indifferibili (FOI) per 1,9 milioni di euro in relazione agli interventi di rigenerazione urbana nel quartiere San Donato. Aler è soggetto attuatore per l’efficientamento energetico di 3 edifici gestiti dall’azienda in via Bramante per un totale di 152 alloggi, a cui si aggiunge la costruzione di un nuovo immobile per 28 appartamenti la cui gestione sarà anche in questo caso affidata ad Aler: l’avvio dei lavori è previsto per dicembre 2024, la chiusura del cantiere per marzo 2026.

Monza, via Manara

Regione ha concesso al Comune di Monza oltre 2,3 milioni di euro per gli interventi in via Manara 33: isolamento cappotto esterno, sostituzione serramenti, installazione nuova caldaia a condensazione, impianto fotovoltaico in copertura, contabilizzatori, valvole termostatiche e sistema di accumulo.

Desio, via Fiume

Rilevante anche l’intervento a Desio, ad opera del Comune, che riguarda la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico di 26 appartamenti in via Fiume 1/3 per 1,2 milioni di euro: secondo il cronoprogramma, i lavori termineranno entro il primo semestre del 2025.

Riqualificazioni

Aler ha concluso interventi di efficientamento energetico su 17 fabbricati per 210 alloggi, con un investimento di 11,8 milioni di euro a Macherio, Ronco Briantino, Seveso, Sulbiate, Vimercate, Albiate, Besana in Brianza, Giussano, Brugherio, Seregno. A questo si aggiunge l’intervento del Comune di Monza per la manutenzione di 9 alloggi ora riassegnabili grazie a uno stanziamento di 270.000 euro da parte di Aler. Ulteriori appartamenti saranno riassegnabili ad Agrate Brianza (52 alloggi) e a Burago Molgora (12 alloggi) al termine dei lavori di rimozione amianto, attualmente in corso, finanziati con 225.000 euro.

Regione ha inoltre erogato ad Aler risorse per l’efficientamento energetico, la sostituzione di serramenti e davanzali in via della Birona 47 a Monza (883.317 euro) e via Galbussera 10-12 a Vimercate (456.686 euro), a cui si aggiungono 520.000 euro per altri 15 interventi relativi agli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo a Monza e un intervento a Muggiò.

Assegnazioni più veloci

Tema assegnazioni: Aler in provincia di Monza e Brianza ha assegnato 164 alloggi tra il 2023 (85) e il 2024 (79, dato aggiornato a fine settembre), segnando nell’anno in corso un incremento del 36% delle assegnazioni rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Snellire e velocizzare le procedure – ha dichiarato Franco – rientra tra gli obiettivi primari della ‘Missione Lombardia’ e i primi risultati in Brianza evidenziano che siamo sulla strada giusta. Rendere più efficiente il sistema delle assegnazioni significa stare dalla parte di chi rispetta le regole”.

Recupero alloggi sfitti e attività di pronto intervento

Aler ha recuperato 111 alloggi sfitti e ammodernato 6 ascensori con uno stanziamento complessivo di 3,5 milioni di euro. Grande attenzione è rivolta anche al ‘Pronto intervento’: Aler ha effettuato nel 2024, in risposta alle segnalazioni degli inquilini, 376 opere di manutenzione per 1,2 milioni di euro di spesa.

“Ho dato precisa indicazione alle Aler di accelerare le ristrutturazioni degli appartamenti sfitti – ha detto Franco – in modo da reinserirli rapidamente nel circuito delle assegnazioni. Anche sul ‘pronto intervento’ ho chiesto il massimo impegno: dimostrare efficienza nelle manutenzioni significa rafforzare il rapporto di fiducia con gli inquilini e scoraggiare gli atti vandalici”.

Contributi per affitto e utenze

Per quanto riguarda il cosiddetto ‘welfare abitativo’, sono attive due iniziative finanziate da Regione Lombardia: il ‘contributo di solidarietà’ per le famiglie che non riescono a pagare canone e utenze (1,2 milioni di euro per il 2024) e la misura ‘perlaffitto’ che consente agli Ambiti e ai Comuni di utilizzare risorse regionali per i cittadini con ISEE inferiore a 26.000 euro che non riescono a pagare l’affitto sul libero mercato (assegnati 294.000 euro di cui 60.00 euro ancora disponibili negli Ambiti di Seregno e Desio).

Housing sociale

‘Missione Lombardia’ si concentra anche sull’housing sociale. I programmi di Aler Monza Brianza prevedono complessivi 6 alloggi destinati a donne vittime di violenza, studenti degli Istituti tecnici superiori e associazioni del Terzo settore che si occupano di dipendenze patologiche. A questi si aggiungono 2 alloggi a Muggiò destinati all’attuazione del progetto ‘Dopo di noi’ rivolto a persone con disabilità.

Sinergie concrete

“Vogliamo esprimere il nostro profondo apprezzamento – ha detto Cavallin, presidente Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio – per il costante supporto offerto da Regione Lombardia e dall’assessore Paolo Franco. Grazie alla leadership della nuova giunta, l’assessore ha portato significative innovazioni, incoraggiando le Aler a rispondere in modo più attento alle esigenze dei territori. Come presidente e direttore generale, riteniamo fondamentale il nostro impegno nel rispondere alle necessità locali, con particolare riguardo alle esigenze abitative dei dipendenti dei servizi pubblici essenziali. La collaborazione stretta con l’assessore e il suo team ci consente di rafforzare il nostro ruolo a favore delle comunità locali migliorando l’efficacia del nostro operato sul territorio”.