Natale, Fontana: iniziative gioiose senza dimenticare chi è in difficoltà

“Accanto a iniziative gioiose come ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’ non dobbiamo mai dimenticare la solidarietà che fa parte della nostra storia e della nostra comunità che in questo periodo deve essere ancora più forte e presente nei nostri cuori e mai come in questo momento dobbiamo essere vicini a chi è in difficoltà e non può condividere quella gioia che noi viviamo in situazioni come questa. È bellissimo vedere la piazza della Regione così animata e sono certo che questo luogo contribuirà a far trascorrere un bellissimo Natale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando le iniziative proposte per il Natale in piazza città di Lombardia.