“Un’opportunità per stare insieme, per festeggiare insieme il Natale. Un momento per dare centralità alla nostra piazza. Una bella iniziativa, che consente anche di fare solidarietà”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’inaugurazione della pista di pattinaggio in piazza Città di Lombardia e delle iniziative di ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’.

‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’

All’appuntamento era presente anche l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, che, intervistato da Lombardia Notizie Online, ha dichiarato: “Vorrei dire che il Natale non è soltanto una raccolta di buoni sentimenti intorno a una scenetta così bella come quella del presepe. Il Natale – ha aggiunto l’arcivescovo – si può intitolare anche così: qualcuno bussa al tuo cuore, cioè c’è una voce, c’è un evento, c’è un incontro che scuote dall’indifferenza e diventa una sorta di vocazione alla speranza, alla solidarietà, alla intelligenza su di sé e sul proprio futuro”.

I presenti

Alla cerimonia erano presenti anche il vicepresidente Marco Alparone, l’assessore Romano La Russa e il sottosegretario Lara Magoni.

Le proposte fino al 7 gennaio 2024

Fino al 7 gennaio 2024, sotto il titolo ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’, in piazza Città di Lombardia, saranno disponibili: la pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande di Milano, quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò, una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni. E, ancora, nello spazio ‘Isola Set’ (lato via Galvani), la mostra ‘Natale Pop a Palazzo Lombardia’. Qui ci sarà la possibilità di ammirare – con ingresso gratuito – opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti. E, particolarità, di farlo in un contesto coloratissimo dedicato alla ‘pop art’. Imperdibili, poi, le opere di Walt Disney.

Visite al Belvedere del 39° piano

Il tutto sarà arricchito dalla possibilità di effettuare visite al Belvedere del 39° piano – con prenotazione obbligatoria sul sito www.eventi.regione.lombardia.it – dal 7 al 10 dicembre dalle ore 10 alle 18, il 17 dicembre dalle ore 10 alle 18, e il 6 e 7 gennaio dalle ore 10 alle 18.

‘Giocattolo Sospeso’

Anche quest’anno sarà possibile donare un giocattolo ai bimbi meno fortunati grazie al ‘Giocattolo Sospeso‘, progetto realizzato in collaborazione con Assogiocattoli.