Insieme è Natale a Palazzo Lombardia. Gli eventi fino al 7 gennaio 2024

In occasione del Natale 2023 a Palazzo Lombardia torna la pista di pattinaggio su ghiaccio! È questa la grande novità di ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’, il ricco programma di iniziative organizzate dalla Regione per le festività natalizie.

La piazza sarà avvolta in un’atmosfera magica, grazie alla presenza della più grande pista di ghiaccio coperta nella città di Milano, realizzata in collaborazione con 02Ice Milano. Un’opportunità da non perdere, dunque, per trascorrere momenti di svago e divertimento sul ghiaccio.

Alberi, igloo e installazioni

Ovviamente, non poteva mancare il simbolo del Natale: la piazza ospiterà infatti un grande albero allestito con le più moderne luci a led, l’installazione dello scoiattolo “Jerome XXL”, realizzata con materiali riciclati, oltre a un polo a forma di igloo, nel quale trovano spazio le sedute di Plust e i mobili “upcycling” di 13ricrea e dove si terranno eventi, talk show e attività per ragazzi e bambini, grazie alle proposte didattiche e di gioco dei ragazzi di Experience Summer Camp.

Come lo scorso anno, agli ingressi dei nuclei di Palazzo Lombardia si potranno ammirare i presepi concessi in prestito dal Museo delle missioni estere dei frati Cappuccini missionari.

Belvedere

Dopo il grande successo dello scorso anno e delle aperture autunnali, il Belvedere intitolato a Silvio Berlusconi si prepara ad accogliere al 39° piano del palazzo della Regione cittadini e turisti (su prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventi all’indirizzo https://eventi.regione.lombardia.it/it/insieme-natale-a-palazzo-lombardia-belvedere-experience ) nelle seguenti date: dal 7 al 10 dicembre, 17 dicembre, 6 e 7 gennaio, sempre dalle 10 alle 18.

La solidarietà

Anche in occasione del Natale 2023 a Palazzo Lombardia torna il Giocattolo Sospeso, progetto realizzato in collaborazione con Assogiocattoli. Come di consueto, entrando all’ingresso del Nucleo 1 di Palazzo Lombardia, sarà presente un corner per la raccolta dei giocattoli. La gara di solidarietà gli scorsi anni ha ottenuto un grandissimo successo, con oltre tremila giocattoli raccolti e donati ad associazioni benefiche.

Inoltre, saranno presenti alcuni banchetti benefici, tra i quali il Comitato Maria letizia Verga.

Gli appuntamenti musicali

Nell’auditorium Testori sono previsti 4 eventi musicali, tutti aperti al pubblico e gratuiti fino ad esaurimento posti: si comincia il 12 dicembre alle 18 con il Coro delle voci bianche dell’Accademia della Scala, per poi proseguire il 14 dicembre alle 18 con lo spettacolo di Operalombardia “Il flauto magico, il suono della pace” di ASLICO.

Il 20 dicembre alle 19 è in programma il concerto dell’orchestra da camera Canova, mentre il 21 dicembre alle 19 si terrà lo spettacolo teatrale con Massimiliano Finazzer Flory e musiche di Verdi per commemorare i 150 anni dalla morte di Manzoni.

Da segnalare anche l’evento del 2 dicembre alle 18, sempre in auditorium Testori: un concerto realizzato in collaborazione con il consolato greco dal titolo “Maria Callas, la divina. Cent’anni dalla nascita di una divinità”.

Piazzetta Galvani e spazio isolaset

La piazzetta, con ingresso da via Galvani, ospiterà diverse attrazioni come i quattro igloo di Solaris, illuminati dalle nuvole di Adriana Lohmann e arredati con ambienti fiabeschi, ideali per le foto ricordo, tra i quali il salotto degli orsi di Fao Schwarz, Toys Center e Glam Design. Sarà presente inoltre una giostra retrò, una pista per snowboard di Burton, per i bambini dai 3 ai 6 anni, e una piccola mongolfiera.

Nello spazio Isola SET (ingresso nelle adiacenze del nucleo N2) sarà allestita la mostra “Arte nel Cuore”, a cura di Sara Digiovanni e Tony Parvizyar, art director Adriana Lohmann, powered by Ideaintegrale. All’entrata della mostra campeggiano due preziosi alberi, la creazione “Albero” di Artwork by Kerasan in porcellana e oro zecchino e l’albero di cristallo di Sturm Milano. In esposizione ci saranno alcune opere dal valore incredibile, tra le quali “Christmas Tree” e “Mickey Mouse” di Andy Warhol; quadri dipinti da Walt Disney con i suoi personaggi più iconici; i nanetti disegnati da Elio Fiorucci per il marchio Love Therapy; arredi di design Arredaesse; le paillettes di GlamDesign, indossate anche da Mina; le installazioni di Tondo Quadro; Ribana Szutor con la sua mano da astrattista materica e, infine, una raccolta di romantici presepi. Previsti anche laboratori artistici per bambini.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://eventi.regione.lombardia.it/it/insieme-natale-a-palazzo-lombardia