Potenziati i collegamenti ferroviari tra Milano, Genova e Piemonte

Un treno regionale veloce ogni ora tra Milano e Genova, prolungamento dei treni ad Asti sulla tratta Milano-Alessandria e incremento della frequenza nella tratta tra Milano e Tortona, raggiungendo alternativamente Novi Ligure e Alessandria. Queste alcune delle principali novità contenute nel protocollo d’intesa firmato questa mattina a Genova tra le Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte, dai rispettivi assessori ai Trasporti Franco Lucente, Marco Gabusi e Marco Scajola.

L’accordo prevede, infatti, la programmazione coordinata dei servizi ferroviari tra le tre Regioni, al fine del potenziamento dei collegamenti interregionali, e sarà in vigore a partire dal prossimo cambio orario di dicembre 2025.

“È un protocollo di grande importanza – ha detto Lucente – frutto del lavoro sinergico tra Lombardia, Liguria e Piemonte e che mira ad un deciso potenziamento dell’offerta ferroviario tra Milano e Genova, coinvolgendo il Basso Piemonte con le nuove tratte su Asti e Novi Ligure. Un impegno notevole, che risponde in pieno alle esigenze di tratte ferroviarie particolarmente frequentate da pendolari, lavoratori, studenti e turisti”.

“La città di Pavia – ha aggiunto – e tutto il territorio pavese acquisiscono un ruolo di centralità rispetto a importanti relazioni tra le tre regioni, oltre che un importante potenziamento di offerta verso il capoluogo lombardo”.

Protocolli treni Milano, Genova e Piemonte: i dettagli

Nello specifico, raddoppia l’offerta della relazione RV Milano-Genova con un treno all’ora, acquisendo anche la fermata a Milano Forlanini. La relazione RE13 Milano-Pavia-Alessandria prevede l’introduzione di nuove corse Milano-Pavia-Novi Ligure, alternate a quelle esistenti Milano-Pavia-Alessandria, in modo da raddoppiare la frequenza nella tratta comune Tortona-Pavia-Milano. Le nuove corse Milano-Novi Ligure acquisiscono la fermata a Milano Forlanini e Lungavilla. Inoltre, la relazione RE13 viene prolungata da Alessandria ad Asti per migliorare le connessioni tra la Lombardia e il Piemonte e le corse già esistenti tra Asti e Milano si integrano nella nuova struttura della RE13. Per rispettare i limiti di capacità di Milano Centrale, sia le corse RE13, sia le corse RV Genova avranno alternativamente capolinea a Milano Centrale e Milano Greco Pirelli.

Infine, la linea Milano-Pavia-Stradella cambia capolinea a Milano da Greco Pirelli a Porta Garibaldi e aumentano le corse che raggiungono Piacenza da Stradella e le corse nelle giornate festive. In generale, la somma dei servizi delle tre Regioni porterà ad un cadenzamento di treni veloci ogni 30’ sulla tratta comune Milano-Pavia-Tortona.

“Grazie alla sinergia tra tutti gli attori coinvolti – ha spiegato Lucente – siamo in grado di offrire una vasta scelta di soluzioni ferroviarie per ogni esigenza. Riusciamo così, nonostante la congestione della stazione di Milano centrale, a valorizzare altri ambiti strategici del capoluogo meneghino come l’area universitaria della Bicocca e il collegamento con l’aeroporto di Linate”.

“È l’ennesima dimostrazione – ha concluso – dell’enorme sforzo che sta compiendo Regione Lombardia nel garantire ai cittadini servizi sempre più moderni ed efficienti, in grado di competere ai più alti livelli qualitativi e quantitativi a livello internazionale”.