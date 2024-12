La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha assunto una serie di provvedimenti relativi ad avvicendamenti alle direzioni generali delle ATS e ASST lombarde.

Nomine Lombardia in ATS e ASST

Nello specifico, alla direzione generale dell’ATS Valpadana Stefano Manfredi sostituisce Ida Ramponi. Inoltre, all’ATS Montagna Monica Fumagalli sostituisce Vincenzo Petronella. E, quindi, all’ASST Valtellina/Alto Lario Ida Ramponi sostituisce Monica Fumagalli.

E le novità nei CdA degli IRCCS

Contestualmente, per quanto riguarda, gli IRCCS – con un decreto del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – indicati ai rispettivi CdA i nominativi dei nuovi componenti. Per la direzione generale dell’Istituto dei Tumori di Milano il nominativo di Maria Teresa Montella (al posto di Carlo Nicora). E, per quella del San Matteo di Pavia, Vincenzo Petronella (al posto di Stefano Manfredi).