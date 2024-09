Non vedenti, dalla Giunta nuovi contributi per cani guida

La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha deliberato due importanti interventi a favore delle persone e degli studenti non vedenti. È stata, infatti, approvata una delibera che stanzia 150.000 euro a favore delle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti i cani guida appositamente formati. Contestualmente, si è dato il via libera anche a un contributo straordinario pari a 200.000 euro a favore del ‘Centro per l’integrazione scolastica e la piena realizzazione dei non vedenti’ di Brescia.

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – sostiene fin dal 2002 l’onerosa attivata delle associazioni che si occupano dell’allevamento e dell’addestramento dei cani guida per l’intero percorso che va dalla loro nascita fino alla consegna gratuita. I cani guida – ha spiegato Lucchini – sono capaci di creare un legame di fiducia e affettività. Rappresentano un importante ausilio per le persone non vedenti e ipovedenti. Per questo sosteniamo concretamente le associazioni che garantiscono tale servizio”.

Importante anche il supporto al ‘Centro per l’integrazione scolastica’. La realtà bresciana è un ente qualificato all’erogazione di interventi di supporto all’inclusione scolastica. “Oltre al servizio tiflologico fornito nell’ambito dell’attuazione dei Piani Individuali, svolge anche attività’ integrative di qualità. Come il supporto metodologico didattico per i docenti, consulenze tifloinformatiche e tiflodidattiche. Una realtà – ha concluso Lucchini – che vogliamo sostenere per consentire ogni giorno un servizio fondamentale per studenti, famiglie e docenti”.