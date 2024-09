“Il Pinot Nero è il futuro della vinificazione in tutto il mondo. Averlo disponibile in abbondanza, per qualità e quantità, in Oltrepò Pavese ci spinge ad affiancare la crescita di un movimento che porterà sicuramente a riattivare la reputazione in un territorio. Che è sempre stato eccellente e che ora deve rinascere”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Foreste, Alessandro Beduschi, a margine della presentazione e inaugurazione dell’evento ‘Oltrepò, terra di Pinot nero’ a cura del Consorzio di Tutela Vini Oltrepò Pavese, che si è tenuto lunedì 30 settembre a Casteggio (Pavia).

“Quella di lunedì 30 settembre 2024 – ha aggiunto Beduschi – è un’iniziativa importante. Che è volta a valorizzare il nuovo corso del Consorzio di Tutela vini dell’Oltrepò Pavese. Il mondo del vino e il consumo sono cambiati. Diventando abitudine più responsabile e attenta alla qualità. Una scelta di questo tipo si concretizza andando ad alzare il livello produttivo. E valorizzando l’enorme potenzialità che il Pinot Nero ha in questo territorio”.