TPL, presentati 13 nuovi autobus ibridi e diesel euro 6 a Bonate Sopra/BG

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, ha presenziato, questa mattina a Bonate Sopra, alla consegna di 13 nuovi autobus ibridi e diesel Euro 6 per il traporto pubblico locale di Bergamo. Si tratta di mezzi a disposizione delle società Locatelli Autoservizi Srl e TBSO SpA.

Assessore Lucente: entro 2026 a Bergamo 150 nuovi mezzi con investimento di 30 milioni di euro

“Prosegue il rinnovamento della flotta degli autobus del tpl lombardo – ha detto Lucente – all’insegna di un servizio sempre più moderno ed efficiente. Un mix tra innovazione tecnologica, puntualità e attenzione alla sostenibilità ambientale. Un percorso che, in provincia di Bergamo, è iniziato qualche settimana fa, con la consegna di 7 nuovi autobus nuovi a metano ‘mild-hybrid‘, che ora continua con automezzi in grado di dare una risposta concreta al decongestionamento del traffico e alla riduzione delle emissioni. Il nostro obiettivo, come da programma regionale, è ambizioso: dotare il Tpl di Bergamo entro il 2026 di ben 150 nuovi mezzi, grazie ad un investimento di oltre 30 milioni di euro”.

Gli autobus consegnati a Bonate Sopra sono i seguenti:

– 4 autobus Mercedes Citaro – Ibridi euro 6;

– 6 autobus Mercedes Conecto – euro 6;

– 2 autobus Iveco Crossway LE – euro 6;

– 1 autobus Iveco Moby – euro 6.

Nuovi autobus a Bergamo, i dettagli

I 13 autobus sono stati finanziati nell’ambito di Piani di finanziamento approvati da Regione negli anni 2020 e 2021 a valere, in particolare, sulle risorse del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il costo complessivo – per 11 mezzi, per altri due i finanziamenti arrivano dal Mit direttamente ai Comuni capoluogo, tra cui Bergamo – è di 2,3 milioni di euro, dei quali 1,7 milioni di competenza regionale.

Si tratta di mezzi ibridi o diesel euro 6, equipaggiati delle dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri, che sostituiranno autobus euro 2 ed euro 3. I nuovi mezzi sono caratterizzati dalla nuova livrea per gli autobus destinati ai servizi di TPL approvata da Regione Lombardia. L’obiettivo è mantenere un’immagine unitaria del sistema regionale di trasporto pubblico e mezzi facilmente riconoscibili in tutti i bacini di mobilità della regione.