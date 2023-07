L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha visitato l’associazione Cometa di Como. Una parte dell’incontro è stata dedicata in particolare al primo store ‘For&From’ aperto da Inditex al di fuori della Spagna proprio in collaborazione con Cometa. Situato in una delle vie commerciali nevralgiche di Como, a pochi metri dal Duomo, il negozio di calzature e accessori offre impiego a 10 persone con disabilità.

Eccellenza sociale

“Ho avuto modo – ha detto Lucchini – di confrontarmi con un’importante eccellenza sociale riconosciuta a livello internazionale. Cometa è un laboratorio di innovazione sociale, educativa e inclusiva. Testimonia come la capacità di mettere al centro la persona, con i suoi bisogni speciali, sia il connubio tra competenze e sensibilità. E’ un modello di buone pratiche per tutti: allievi, insegnati e famiglie”.

Alleanza fra istituzioni

“Un’alleanza tra Istituzioni, Terzo settore e cittadini privati – ha aggiunto l’assessore – che Regione Lombardia promuove da sempre, consapevole del profondo radicamento di Cometa nella realtà comasca. Grazie a Cometa per la sua quotidiana attività, un modello efficace per affrontare le emergenziali sfide educative e la dispersione scolastica”.

L’associazione Cometa

Cometa è una realtà impegnata dal 1986 nell’accoglienza e nell’educazione di bambini e ragazzi e nel sostegno alle loro famiglie. Si è sviluppata nel tempo facendosi metodo e progetto capace di incontrare e rispondere ai bisogni che si sono via via presentati. Oggi 1.200 tra bambini, ragazzi, educatori, volontari, professionisti e sostenitori frequentano ogni giorno questo luogo, dove si cresce, si studia, si lavora e si impara attraverso l’esperienza.

La mission

Cometa nasce con l’obiettivo di accogliere bambini e ragazzi per promuoverne lo sviluppo e una loro crescita armoniosa ma anche favorire una piena espressione delle capacità e dei talenti di ciascuno; prevenire le difficoltà della crescita tanto quanto contrastare la dispersione scolastica; favorire la formazione dei giovani attraverso l’acquisizione di competenze specialistiche anche attraverso laboratori e tirocini che li avviino al lavoro; coinvolgere il mondo del lavoro come partner educativo nella formazione, al fine di offrire ai ragazzi la possibilità di lunghe esperienze reali in azienda; integrazione lavorativa di ragazzi con disabilità.