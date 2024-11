“Una sentenza che assume un significato importantissimo e rilevante per tutti i casi riguardanti le occupazioni abusive. Una decisione che, mi auguro, diventi un punto di riferimento da applicare nei troppi e ripetuti casi di violazione della proprietà privata”. Così l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, in merito alla sentenza della Corte d’Appello di Milano riguardante l’occupazione dello stabile in cui ha sede il centro sociale Leoncavallo di Milano.

“Fin dall’inizio del mio mandato in Regione – ha proseguito Franco – e in linea con quelle che sono state le azioni del Governo centrale, ho chiarito che il contrasto all’occupazione illegale di case e più in generale di immobili va punito e condannato senza alcuna attenuante. La sentenza di oggi va proprio in questa direzione e mi auguro diventi un precedente che funga da stimolo per le istituzioni preposte”.