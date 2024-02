Dalle luci delle città ai piccoli borghi, dalle sue montagne ai laghi, dalle colline alla sua pianura, per arrivare alle città d’arte, la Lombardia è un territorio capace di forti emozioni e di rispondere con la sua offerta turistica a chiunque lo voglia vivere turisticamente ogni giorno, scoprendo sempre qualcosa di nuovo e straordinario.

L’obiettivo del bando ‘OgniGiornoinLombardia’ è infatti quello di promuovere e valorizzare questo patrimonio culturale, paesaggistico e enogastronomico. Anche supportando iniziative locali territoriali che integrino e completino la strategia regionale.

Il bando è stato approvato dalla Giunta lombarda, su proposta dell’assessore a Turismo, Moda e Sviluppo sostenibile, Barbara Mazzali.

Giunta alla sua seconda edizione, la misura mira proprio a supportare l’offerta turistica di prossimità. Favorendo quindi, sia la peculiare vocazione territoriale sia la destagionalizzazione dell’offerta.

Mazzali: alla scoperta dei territori meno noti

“Con la seconda edizione del bando ‘OgniGiornoinLombardia’, intendiamo infatti – commenta l’assessore Mazzali – continuare a sostenere l’attività turistico-attrattiva dei nostri territori lombardi più nascosti. La nostra Regione è terra di ‘turismi‘, con un’offerta di eccellenza, servizi di alta qualità. Esperienze dalle tante sfaccettature che vanno dai nostri laghi, a ben 26 borghi più d’Italia, alle nostre 500 dimore storiche, ai siti Unesco. E ai nostri filari di vigne che ogni anno regalano bollicine amate in tutto il mondo, per poi regalare discese innevate abbracciate da montagne mozzafiato”.

“Una Lombardia a tutto tondo – prosegue – pronta a emozionare. Ed anche a regalare angoli nascosti, fuori dalle rotte iconiche, che trasudano di tradizione, storia e dove affondano le radici di quello ‘stile Lombardo’ del saper fare bene e bello, che il mondo ci invidia”.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a euro 2,9 milioni di euro.

A chi è destinato

Beneficiari della misura: enti locali lombardi titolari di competenza in materia di promozione turistica; Camere di Commercio lombarde; associazioni Pro Loco lombarde iscritte all’albo regionale; agenzie di promozione turistica in forma non imprenditoriale con sede operativa in Lombardia; Camere di commercio italiane all’estero. Soggetti di natura privata in forma imprenditoriale, Consorzi e società consortili aventi finalità statutaria di promozione turistica e sede operativa in Lombardia. Altre imprese aventi oggetto sociale di promozione turistica e sede operativa in Lombardia.

Progetti finanziabili

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono proporre eventi e iniziative di carattere attrattivo-turistico delle destinazioni lombarde da realizzare in Italia e/o all’estero.

Tipologia dell’agevolazione

L’agevolazione concessa copre fino al 70% dell’investimento complessivo. E comunque non può essere superiore a 10.000 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000 euro.