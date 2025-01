Olimpiadi Giovanili Invernali, a ‘Dolomiti Valtellina’ l’edizione 2028

La Lombardia si è aggiudicata le Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028 (YOG – Youth Olimpic Games) insieme a Veneto e Trentino. Il CIO (Comitato Olimpico Internazionale), nel corso della cerimonia che si è tenuta all’Olympic House di Losanna, ha assegnato la prossima edizione dei Giochi al progetto ‘Dolomiti Valtellina 2028’, costruito sull’eredità delle Olimpiadi ‘Milano Cortina 2026’.

Il governatore: orgoglio e onore

“È un onore e un orgoglio poter ospitare i Giochi Olimpici Giovanili offrendo al territorio un nuovo appuntamento a Cinque Cerchi in continuità con le Olimpiadi di Milano Cortina. È la dimostrazione di come la Lombardia sia assoluta protagonista a livello mondiale nell’organizzazione di grandi eventi sportivi”, lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione di YOG 2028.

Il governatore ha sottolineato come “la Lombardia sia destinata nuovamente a brillare sulla scena internazionale contribuendo a questa straordinaria celebrazione della gioventù, dello sport e della sostenibilità”.

Lavoro di squadra

“I Giochi Giovanili in Valtellina – ha detto Fontana – certificheranno ancora una volta l’affidabilità e l’efficienza della Lombardia e dei lombardi. Sappiamo fare squadra e lavorare di concerto con gli altri territori e il Governo nazionale per raggiungere risultati prestigiosi a beneficio della nostra comunità”.

Autonomie locali forza trainante

“Le opportunità economiche – ha proseguito il presidente – generate dai Giochi, così come il suo valore educativo e culturale, lasceranno il segno nella nostra Regione. Le Olimpiadi Giovanili 2028, che seguiranno alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dimostreranno una volta di più che le comunità e le Autonomie locali sono la vera forza trainante delle nazioni”.

Le montagne della Valtellina saranno teatro della manifestazione che coinvolgerà i migliori atleti Under 18 degli sport invernali, utilizzando gli impianti realizzati e ammodernati per Milano Cortina 2026.

Valtellina territorio unico

“La Valtellina – ha evidenziato Fontana – rappresenta al meglio il connubio tra bellezze naturali e qualità organizzative. Le sue montagne sono rinomate per le piste da sci di caratura mondiale, per la straordinarietà dei paesaggi e per un patrimonio unico di tradizioni alpine: il miglior palcoscenico globale per la prossima generazione di atleti. Stiamo costruendo qualcosa di molto più grande di un evento sportivo: stiamo dando forma a un’eredità con ricadute socio-economiche destinate a durare nel tempo”.

Forte sostegno al progetto

“Regione Lombardia ha creduto fin da subito nell’importanza di ‘Dolomiti Valtellina 2028’ – ha sottolineato il governatore – garantendo un forte sostegno al progetto. Ora andiamo avanti con il pragmatismo e la concretezza che ci contraddistingue”.

All’evento di Losanna hanno preso parte anche gli altri componenti della ‘cabina di regia’ di YOG 2028: il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’assessore allo Sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e gli olimpionici, Diana Bianchedi e Antonio Rossi.

Binomio sport e giovani

“Le Olimpiadi Giovanili Invernali – ha commentato il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi – saranno un’ulteriore grande vetrina per il territorio, rafforzando l’attrattività delle nostre montagne come destinazione ideale per chi ama gli sport invernali. Lo sport è essenziale affinché i giovani possano apprendere valori fondamentali da applicare nella vita come il rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio e la voglia di non mollare mai. L’evento simboleggia ancora una volta il grande impegno della Regione Lombardia per il binomio giovani e sport”.

doz/as2