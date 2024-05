L’assessore regionale alla Cultura oggi ha partecipato alla presentazione della stagione 2024/2025 dell’Orchestra Sinfonica presso l’Auditorium di Milano. L’iniziativa musicale, che andrà in scena dal 27 settembre al 15 giugno, propone un’offerta variegata che vede 31 programmi sinfonici, a fianco dei quali sono previsti: 6 appuntamenti di musica da camera e un evento speciale di musica da camera al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia; 6 appuntamenti per la rassegna ‘Crescendo in musica’; 3 appuntamenti della rassegna ‘POPs’; 2 appuntamenti della rassegna ‘Musica &…’ con cui la musica sinfonica dialoga di volta in volta con un’altra disciplina, dalla scienza al cinema.

“L’Orchestra Sinfonica – ha dichiarato l’assessore – a cui Regione Lombardia è convintamente accanto, rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, un simbolo di attrattività capace di rivolgersi ad un pubblico di tutte le età. La programmazione è pensata per regalare ad ogni concerto, ‘nota dopo nota’ e ‘voce dopo voce’, un’esperienza unica e coinvolgente. Con l’arrivo del giovanissimo e versatile direttore musicale Emmanuel Tjeknavorian in largo Mahler si è aperto un nuovo entusiasmante capitolo”.

Orchestra Sinfonica, la nuova stagione inizia il 27 settembre

La stagione verrà inaugurata al Teatro alla Scala il 15 settembre. Il concerto segnerà il debutto ufficiale di Emmanuel Tjeknavorian nel ruolo di direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica e vedrà protagonista Dmitrij Sostakovic, compositore di cui nel 2025 ricorreranno i 50 anni dalla morte. In programma la sua ‘Ouverture Festiva Op.96’, eseguita per la prima volta 70 anni fa. Seguiranno la ‘Sinfonia n.2’ Ludwig Van Beethoven e la ‘Sinfonia n.4 in fa minore Op.36’ di Petr Il’ic Cajkovskij.

Il primo programma sinfonico della stagione all’Auditorium di Milano, in calendario il 27 e il 29 settembre, sarà un omaggio all’Italia e vedrà protagonista Luigi Piovano, che dal ruolo di primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha intrapreso un’eccellente carriera direttoriale.

Da segnalare, poi, il ciclo ‘Crescendo in Musica’, dedicato ai più giovani e alle loro famiglie, che si articola in sei appuntamenti, tutti il sabato pomeriggio. L’Orchestra Sinfonica propone anche quest’anno una serie di concerti-spettacolo in cui la grande musica viene proposta in una forma adatta ai più piccoli spettatori e declinata in una forma interattiva di spettacolo. Si parte con ‘La sinfonia degli animali’ il 12 ottobre. Si prosegue il 9 novembre con un appuntamento speciale dedicato ai 150 dalla nascita di Guglielmo Marconi e ai 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica italiana, in collaborazione con la Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi’. Quindi, il 14 dicembre andrà in scena ‘A Christmas Carol’ e il 15 febbraio ‘Pinocchio’. Ultimo appuntamento sarà il 17 maggio con ‘La bottega stravagante’.