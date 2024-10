Oscar Green 2024 Coldiretti. Beduschi: innovazione dei giovani è futuro

L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha partecipato, martedì 1 ottobre, a Bergamo, alla cerimonia di premiazione degli Oscar Green 2024 della Lombardia, organizzati da Coldiretti Giovani Impresa.

Oscar Green 2024 Coldiretti vetrina sul presente e anticipazione del futuro

“Gli Oscar Green – commenta Beduschi – rappresentano un momento di grande valore per tutto il settore agricolo lombardo, perché dimostrano come i giovani siano in grado di innovare e portare nuova linfa al comparto. Le idee premiate raccontano di un’agricoltura che guarda avanti, con progetti capaci di coniugare sostenibilità, tecnologia e legame con il territorio. È essenziale sostenere queste energie e far sì che sempre più giovani vedano nell’agricoltura una scelta concreta di futuro e crescita”.

Simone Salvarani di Roncoferraro vince ‘Impresa che cresce’

Nel corso della serata, l’assessore ha premiato il giovane Simone Salvarani, agricoltore di Roncoferraro (Mantova), che si è affermato nella categoria ‘Impresa che cresce’, con il progetto ‘Una filiera di famiglia’. La sua azienda, nata negli anni ’80 come realtà familiare, gestisce 160 ettari di terreno e un allevamento suinicolo a ciclo chiuso. Utilizza i propri cereali per alimentare i suini a km zero. A causa della crisi del settore ha avviato, dal 2015, un progetto di diversificazione con la trasformazione e vendita diretta dei prodotti. Dal 2019 ha un laboratorio aziendale e un punto vendita per la carne fresca e trasformata. Simone gestisce i terreni e l’alimentazione. E garantisce qualità grazie a macchinari 4.0 che ottimizzano processi e riducono sprechi.

Presenza dei giovani nel primario importante

“Ora più che mai – conclude Beduschi – la presenza dei giovani nel mondo agricolo è un fattore chiave per garantire la competitività e la sostenibilità del settore. I progetti premiati con gli Oscar Green dimostrano che le nuove generazioni sono capaci di trovare soluzioni innovative alle sfide del nostro tempo. E di farlo infatti con l’entusiasmo e il coraggio di chi vuole costruire un’agricoltura che sia protagonista del domani. Regione Lombardia è al loro fianco, perché investire sui giovani significa investire sul futuro delle nostre comunità e dei nostri territori”.