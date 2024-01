L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, si complimenta con l’équipe multidisciplinare dell’ospedale di Sondalo che nei giorni scorsi ha effettuato un intervento ad alta complessità di chirurgia toracica con supporto intraoperatorio dell’ECMO, l’ossigenazione extracorporea a membrana, su una sessantenne valtellinese.

La paziente aveva già subito l’asportazione di un polmone a causa di un tumore

La sinergia tra l’Anestesia e Rianimazione, guidata da Fabio Sangalli, e la Chirurgia Toracica, diretta da Paolo Scanagatta, è stata determinante per la resezione polmonare che non sarebbe stata possibile con tecnica convenzionale per la paziente che in passato aveva già subito l’asportazione di un polmone a causa di un tumore.

Assessore Bertolaso: alta qualità personale sanitario ospedale Sondalo

“L’intervento – ha dichiarato Bertolaso – conferma l’altissima qualità e professionalità del nostro personale sanitario. Ed anche il fatto che tutte le strutture sanitarie lombarde concorrono alla concretizzazione di una logica di sistema regionale unitario. Sono orgoglioso che la presenza di apparecchiature moderne e delle competenze per utilizzarle in provincia di Sondrio abbia consentito di realizzare per la prima volta anche in Valtellina un intervento di questo tipo”.