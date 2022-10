“La prevenzione per il tumore al seno è importantissima, tanto è vero che la Lombardia è una delle poche regioni ad aver ampliato la platea delle beneficiarie portando lo screening fino a 74 anni”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’evento organizzato dal Consiglio regionale dedicato a ‘Ottobre in rosa’, l’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno.

‘Ottobre in rosa’ in Lombardia

“Inutile negare che la pandemia non abbia avuto effetti su questa importante attività di prevenzione – ha evidenziato il presidente – ma giova ricordare il lavoro compiuto con l’offerta nei giorni festivi e nella fascia serale di esami diagnostici aggiuntivi (comprese le mammografie). Ed è doveroso, soprattutto in questo mese, richiamare al fondamentale ruolo delle associazioni”.

L’apporto del Terzo Settore

“Un apporto fondamentale – ha rimarcato il Governatore – quello del Terzo Settore e anche delle associazioni di pazienti. Sono attori fondamentali per la sensibilizzazione, il cambiamento culturale, l’informazione ma anche per la stessa diagnostica precoce. Contributi preziosi che rendono questi attori imprescindibili nei processi di co-costruzione di policy in ambito sanitario“.

“Dobbiamo quindi sicuramente proseguire – ha concluso il presidente Fontana – sulla via tracciata anche per altri target e ambiti della prevenzione. Mi riferisco a quello del mese in rosa e dello screening del tumore al seno. Che hanno infatti ampiamente dimostrato come la cooperazione fra i volontari, le associazioni e il sistema sanitario sia una strategia vincente”.

gal