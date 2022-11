Nuovo Palaghiaccio a Varese. Fontana: qui coniughiamo sport e ambiente

“Siamo onorati di presentare al Presidente della Repubblica il nuovo palaghiaccio di Varese. È un’opera frutto della dedizione e della professionalità del nostro magnifico territorio e dei suoi attori. È anche grazie a loro che affrontiamo con fiducia nuove sfide e penso innanzitutto a Milano Cortina 2026″. Così il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana all’inaugurazione del nuovo palaghiaccio di Varese ‘Acinque Ice Arena‘. Per l’occasione si è esibita anche la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner.

Palaghiaccio di Varese

“Si tratta – ha sottolineato Attilio Fontana – di un intervento davvero innovativo che coniuga in maniera forte e concreta le esigenze dello sport e quelle della sostenibilità ambientale. Efficienza energetica e strutture di ultima generazione fanno di questa realtà un modello che può essere considerato un autentico fiore all’occhiello dello sport lombardo e nazionale”.

“Senza mai dimenticare – ha aggiunto – che lo sport è vita, è inclusione. È veicolo di valori sani e di socialità. Lo sappiamo bene in Lombardia e lo sappiamo a Varese, una delle province più attive per indice di pratica motoria sia all’aperto che nei palazzetti. Varese, poi, è una città che ama pattinare sul ghiaccio e ha un’importante tradizione per la pratica dell’hockey”.

“I progetti e le strutture come questo palazzetto – ha concluso – altro non sono che l’evidenza concreta e la reale rappresentazione del contributo irrinunciabile di un patrimonio immateriale. Ovvero di quel ‘capitale umano’ di cui la nostra Regione è terra d’eccellenza”.