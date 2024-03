“Due palazzi che rappresentano la grande ricchezza architettonica e culturale di Milano. Una città che, in maniera quasi unica, è riuscita e ancor oggi riesce a coniugare il suo saper fare, la sua produttività a alla cultura e allo sviluppo dell’architettura”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’appuntamento ‘Confcommercio per Milano: dal Neoclassicismo al Liberty’ che ha voluto celebrare la conclusione dei lavori di restauro delle facciate dei Palazzi Castiglioni in corso Venezia e dell’attiguo Palazzo Bovara.