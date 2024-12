‘È Natale a Palazzo Lombardia’. Tante iniziative fino all’Epifania

Inaugurata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall’assessore alla Cultura, Francesca Caruso, ‘È Natale a Palazzo Lombardia’, la serie di iniziative organizzate in prossimità del Santo Natale e delle festività di fine anno.

Nella piazza coperta più grande d’Europa la pista di pattinaggio su ghiaccio è aperta mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 23, domenica, lunedì e martedì dalle 10 alle 21.

Alla cerimonia è intervenuto anche monsignor Giuseppe Vegezzi, vescovo ausiliare di Milano.

La tradizione natalizia in piazza Città di Lombardia si rinnova anche per il 2024. Numerose infatti le attività che coinvolgeranno grandi e piccini, in una atmosfera di grande festa per tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania. La piazza coperta più grande d’Europa sarà abbellita da pini e abeti illuminati, messi a disposizione da Ersaf, che avvolgeranno la pista di pattinaggio su ghiaccio sponsorizzata da 02Ice Milano. Questi gli oraria di apertura: domenica, lunedì e martedì dalle 10 alle 21; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 23.

Film, dj set e pattini

Per le scolaresche, su prenotazione, sarà possibile accedere alla pista, la mattina, con prezzi agevolati. Inoltre, il mercoledì, dopo le ore 21, la pista sarà disponibile gratuitamente, su prenotazione, per le associazioni sportive. Il giovedì, sempre dalle ore 21 sarà invece possibile assistere, sempre pattinando, alla proiezione di alcuni film. Il venerdì sono invece previsti alcuni appuntamenti musicali con cantanti e cantautori che si esibiranno dal vivo. Il sabato infine sarà presente un dj set.

Non mancheranno momenti gioiosi con i canti natalizi proposti da ‘I piccoli cantori di Milano‘ ed esibizioni di artisti sul ghiaccio.

Natale della cultura a Palazzo Lombardia

Nell’ambito invece del Natale della Cultura sarà allestito un grande albero di libri, realizzato in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. L’allestimento richiamerà il tema della ‘capanna’, come luogo di conservazione e protezione dei libri e non solo come elemento decorativo. Sarà anche coinvolta una classe di studenti di una scuola secondaria inferiore che parteciperà all’allestimento, al disallestimento e a laboratori di lettura organizzati con Fondazione Mondadori. A gennaio i libri saranno donati alle biblioteche scolastiche della Lombardia.

Foto ricordo

Per immergersi nel clima festivo, agli ingressi principali della Piazza saranno collocate alcune suggestive installazioni luminose dove scattare foto ricordo. Tra queste una a forma di pacco natalizio, nella quale sarà possibile entrare e ammirare le immagini live provenienti dalle webcam di altre piazze lombarde e del resto del mondo.

Giochi di gruppo, scuola di magia e laboratori

Per la gioia dei bambini, nel Nucleo N3 saranno organizzate attività di intrattenimento, con giochi di gruppo, letture multimediali e una scuola di magia. I laboratori, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sono previsti nei fine settimana 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22 dicembre; 5 e 6 gennaio, dalle 15 alle 18.

Presepi

Nel Nucleo NP sarà invece presente una mostra di presepi provenienti dalla ricca collezione di don Andrea Cattaneo, rettore del Collegio Rotondi di Gorla Minore (Varese), tra i quali un bellissimo presepe in movimento. Sarà inoltre allestito un presepe peruviano, di proprietà del Consolato generale del Perù a Milano, con figure realizzate in argilla policromata dal maestro artigiano Ricardo Chávez Quispe.

Eventi musicali

In Auditorium Testori si svolgeranno, tra il 5 ed il 18 dicembre eventi musicali e teatrali realizzati in collaborazione con la Direzione generale Cultura. Questo il programma:

Orchestra a Plettro – concerto ‘Grandi musiche per grandi film’ (giovedì 5 dicembre ore 19).

Frida Bollani Magoni – concerto piano e voce (giovedì 12 dicembre ore 19).

Presepe vivente, spettacolo in collaborazione con il Teatro Franco Parenti (lunedì 16 dicembre ore 18).

Orchestra a Plettro, concerto ‘I grandi classici’ (martedì 17 dicembre ore 19).

Orchestra Canova in concerto (mercoledì 18 dicembre ore 19).

Spettacoli teatrali

Non manca neppure un calendario di attività culturali rivolte in particolare a famiglie e bambini, con letture e spettacoli teatrali realizzati dal Piccolo Teatro di Milano. Gli appuntamenti sono per i giorni 7 e 8 (sabato e domenica), 10 (martedì), 14 e 15 (sabato e domenica) e 19 (giovedì) dicembre. Tutti gli spettacoli saranno aperti al pubblico e gratuiti fino a esaurimento posti.

A chiusura del palinsesto del Natale della Cultura, il 22 dicembre ci sarà, in piazza Città di Lombardia, una performance della fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo (Varese).

‘Sogni’ e ‘Arte nel cuore’

Al Belvedere Berlusconi si potrà ammirare invece l’esposizione ‘Sogni’ con due installazioni artistiche di Pietro Terzini. Il 39° piano di Palazzo Lombardia sarà aperto su prenotazione (www.eventi.regione.lombardia.it), sempre dalle ore 10 alle ore 18 in questi fine settimana: 7 e 8 ; 14 e 15 ; 21 e 22; 28 e 29 dicembre 2024 e nei giorni sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025, sempre dalle ore 10 alle 18.

Nello spazio IsolaSeT è in programma la mostra ‘Arte nel Cuore’, prodotta da Letizia Fontanelli di ‘IdeaIntegrale’ e sotto la direzione artistica di Adriana Lohmann. È un viaggio nella Pop Art, dal design alla moda, che trasporta il visitatore in un mondo incantato. Un percorso creativo e introspettivo, adatto a tutte le età. All’ingresso ci sarà invece ‘Luce’, la mascotte del Giubileo 2025, alta 8 metri e disegnata dall’artista Simone Legno, fondatore del brand To-kidoki. L’opera è stata concessa, eccezionalmente, dal Dicastero dell’Evangelizzazione dello Stato del Vaticano. In mostra, anche un’ampia selezione di opere di maestri indiscussi: dieci creazioni di Andy Warhol e cinque opere di Cai Wanlin, uno dei più importanti artisti cinesi contemporanei. Inoltre, numerosi sono i pezzi di design, arte e moda: da Gaetano Pesce a Flavio Lucchini e Diego Gugliermetto, fino ad arrivare ai cappelli di Pasquale Bonfilio. La cura della mostra è affidata a Sara Digiovanni e Tony Parvizyar.

Giocattolo sospeso

Presente, anche quest’anno, all’ingresso del Nucleo N1 il corner del ‘Giocattolo sospeso’. Il progetto, giunto alla quarta edizione, è realizzato in collaborazione con Assogiocattoli. Negli anni scorsi l’iniziativa ha raccolto oltre tremila giocattoli, donati poi alle associazioni benefiche della Lombardia.

Banchetti solidali

In piazza Città di Lombardia si alterneranno anche alcuni banchetti solidali. Tra questi quelli dell’Ail (Associazione italiana leucemie), Aisnaf (Associazione italiana sindromi neurodegenerative da accumulo di ferro) e Aubam (Associazione umanitaria bambini nel mondo).