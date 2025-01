“Auguro un grande in bocca al lupo a Giuseppe Pasini per il nuovo incarico di presidente di Confindustria Lombardia: è un imprenditore di valore e sapremo collaborare al meglio per raggiungere traguardi condivisi a beneficio del nostro sistema produttivo e della nostra comunità. La Lombardia, a scanso di equivoci, resta il motore trainante dell’economia italiana ed europea: primati che vogliamo consolidare e implementare. Ringrazio il presidente uscente, Francesco Buzzella, per l’importante lavoro svolto insieme in questi anni con soddisfazione reciproca”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dalla presentazione del nuovo numero uno di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini, che si è tenuta oggi alla Fondazione Feltrinelli alla presenza del presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini.

Politiche di Regione apprezzate dagli imprenditori

“L’impegno della Regione a favore delle imprese – ha proseguito il governatore – prosegue con la medesima determinazione attuando le politiche promosse dall’assessore Guidesi che hanno trovato grande apprezzamento da parte degli imprenditori. Andiamo avanti su questa strada che ci ha consentito di ottenere risultati positivi sia per le attività produttive sia per il nostro territorio nel suo complesso”.

Lombardia attrattiva per gli investimenti

“La Lombardia – ha evidenziato Fontana – continua a riscuotere grande interesse a livello internazionale. Nonostante l’Italia sia una realtà un po’ ‘complicata’ anche dal punto di vista della burocrazia, in Lombardia siamo riusciti a creare le condizioni per attrarre investimenti e consentire agli imprenditori di superare le difficoltà e realizzare i propri progetti, continuando a essere, che piaccia o no, la locomotiva che traina il Paese”.

All’evento hanno partecipato anche gli assessori regionali Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione, Lavoro).

Assessore Guidesi

“Ringrazio Francesco Buzzella – ha commentato l’assessore Guidesi – per la grande collaborazione avuta in questi anni: sono certo che la sinergia proseguirà nell’incarico che ricopre come presidente di Federchimica. Mi congratulo con il nuovo presidente, Giuseppe Pasini, augurandogli un buon lavoro. Le imprese troveranno sempre nella Regione Lombardia un solido alleato: le sfide che ci aspettano sono impervie e difficili ma tutti insieme le vinceremo”.

Assessore Tironi

“Mi congratulo con Giuseppe Pasini – ha commentato l’assessore Tironi – per il nuovo incarico che, sono convinta, saprà interpretare al meglio. Da bresciana, conosco bene le sue indiscusse qualità imprenditoriali. Rinnovo la disponibilità mia e della Regione a proseguire nell’impegno condiviso che portiamo avanti ogni giorno per rendere la Lombardia sempre più terra di opportunità e benessere. Ringrazio Francesco Buzzella per l’attività svolta durante il suo mandato”.

