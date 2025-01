Competenze nel lavoro, pilastro fondamentale politiche attive

Una giornata formativa all’Auditorium Testori per i Consulenti del lavoro di Milano con il convegno ‘La Certificazione delle competenze per l’occupabilità’, appuntamento nel quale sono stati illustrati gli strumenti e i modelli applicativi in tema di formazione e tirocini.

All’incontro ha preso parte l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi.

Certificate le competenze nel mondo del lavoro

“La certificazione delle competenze nel nostro sistema di formazione in Regione Lombardia – ha affermato l’assessore – rappresenta, infatti, uno dei pilastri fondamentali delle nostre politiche attive al lavoro. Soprattutto in un mercato del lavoro che è in costante e in rapida evoluzione dettato da tantissime leve, come quella tecnologica”.

“La grande sfida che noi raccogliamo – ha proseguito Tironi – è la certificazione delle competenze dei nostri lavoratori. Devono essere, infatti, spendibili in un sistema sempre più competitivo. Questo vuol dire essere al passo con i tempi, immaginare e capire, cioè, quali saranno le competenze richieste tra i prossimi 5-7 anni. Un patrimonio di conoscenze che le nostre aziende cercano proprio per misurarsi con le sfide globali. Queste competenze, oggi fanno i conti con le trasformazioni imposte dal digitale e, soprattutto, con l’intelligenza artificiale che deve essere vista come una grandissima opportunità”.

Sistema duale di formazione

“Nel nostro sistema duale di formazione – ha concluso Tironi – lavoriamo in sinergia con le aziende e con il mondo economico produttivo. E’ per questo che per noi oggi è un po’ più facile certificare quelle competenze che sono tanto ricercate dalle nostre aziende”.

Ai lavori hanno preso parte Potito Di Nunzio, il presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Milano, di Andrea Fortuna, presidente Ancl Regione Lombardia, Vincenzo Silvestri, presidente Fondazione consulenti per il lavoro e Rosario de Luca, presidente Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.