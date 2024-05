Paullese, al via Conferenza servizi per il nuovo ponte tra Spino e Bisnate

Lnews-paullese, al via la conferenza di servizi relativa al progetto definitivo del nuovo ponte tra spino d’adda (cr) e bisnate (lo)

Si è svolta giovedì 9 maggio 2024 la seduta della Conferenza di Servizi istruttoria relativa al progetto definitivo del nuovo Ponte tra Spino d’Adda (CR) e Bisnate (LO) sulla strada provinciale ‘Paullese’.

L’iter dell’opera

La Conferenza è stata convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo l’iter previsto per le opere del ‘Programma delle infrastrutture strategiche nazionali’ (cosiddetta ‘Legge Obiettivo’) cui seguirà il successivo esame e approvazione da parte del CIPESS.

I partecipanti

Presenti, oltre a Regione Lombardia, la Provincia di Cremona, i Comuni di Spino d’Adda e Zelo Buon Persico, Padania Acqua, Retelit.

Il progetto definitivo del nuovo ponte sull’Adda include anche i relativi raccordi stradali nei territori delle Province di Cremona e Lodi, in particolare nei Comuni di Spino d’Adda e Zelo Buon Persico.

Parere favorevole

Regione Lombardia, a fine aprile, aveva espresso il proprio parere favorevole attraverso una deliberazione della Giunta regionale.

Assessore alle Infrastrutture: da Regione 31 milioni

“La Conferenza – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche – rappresenta un ulteriore avanzamento dell’iter per la realizzazione del nuovo ponte. Si tratta di un intervento cruciale per la viabilità di un’area importante della Lombardia e per la quale Regione ha messo in campo risorse rilevanti, stanziando circa 31 milioni di euro su un importo totale di 38 milioni”.