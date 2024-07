A Pavia sequestrati 30.000 articoli insicuri tra cui dispositivi medici

“L’operazione eseguita dalla Guardia di Finanza di Pavia mi lascia fortemente sconcertato e preoccupato anche per la tipologia dei prodotti requisiti”.Così l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, commentando l’operazione eseguita a Pavia dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato circa 30.000 articoli privi del marchio CE, quindi non conformi a quanto previsto dalle normative comunitarie in tema di qualità e sicurezza.

“Le Fiamme Gialle – prosegue l’assessore La Russa – hanno individuato giocattoli destinati ai più piccoli e vari dispositivi medici. Il fatto è gravissimo, perché sul mercato sarebbero stati immessi oggetti potenzialmente molto pericolosi per i cittadini più fragili, con possibili conseguenze devastanti. Stesso discorso per il materiale pirotecnico che, se innescato, avrebbe potuto causare episodi gravissimi”.

“Per questo – conclude – rivolgo un sincero ringraziamento alla Guardia di Finanza, sempre attenta e scrupolosa nell’eseguire i controlli necessari per tutelare la sicurezza dei consumatori”.