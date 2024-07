Regione Lombardia stanzia 10 milioni di euro destinati alle aziende agricole per investimenti con finalità ambientale, grazie all’intervento SRD04 della PAC 2023-27. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Finanziamento di interventi ad ampio raggio

“Questa misura della nostra programmazione – commenta Alessandro Beduschi – permette di finanziare una serie di azioni ad ampio raggio, per rafforzare il ruolo di custodi dell’ambiente e del paesaggio che da sempre caratterizza i nostri agricoltori. Comprende, tra l’altro, interventi per tutelare la biodiversità, per la qualità delle acque, per il recupero dei muretti a secco, ma anche per contenere specie animali invasive e dannose per i raccolti”.

Le azioni

Nel dettaglio, le azioni previste dall’intervento SRD04:

1. Realizzazione di siepi, filari; creazione di aree umide; recupero di fontanili, realizzazione di pozze di abbeverata e di fasce tampone arboreo-arbustive (6 milioni di euro).

2. Recupero e ripristino di muretti a secco (2 milioni di euro).

3. Acquisto di recinzioni anti-predazione e di cani da guardiania per la protezione degli allevamenti da lupo, lince, orso bruno e sciacallo dorato, per l’acquisto di cani da guardiania e per l’acquisto di recinzioni per la protezione delle colture agricole da ungulati come cinghiali e cervidi (1 milione di euro).

4. Acquisto di gabbie/trappole per il contenimento di specie esotiche invasive come nutrie e gamberi alloctoni (1 milione di euro).

Quando presentare la domanda

Le domande potranno essere presentate attraverso il portale regionale Sis.Co nel periodo dal 20 settembre al 20 dicembre 2024.

Promozione di modello di sviluppo che tutela territorio e biodiversità

“Con questo stanziamento – conclude l’assessore Beduschi – non solo supportiamo economicamente le nostre aziende agricole, ma promuoviamo anche un modello di sviluppo che tutela il nostro territorio e la biodiversità, garantendo al contempo la sicurezza e la qualità delle nostre produzioni agricole. Continueremo a lavorare al fianco dei nostri agricoltori per costruire insieme un futuro più verde e sostenibile per la nostra regione”.