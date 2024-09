Al via ‘Percorsi musicali in Lombardia’, concerti in tutte le province

Da Vivaldi a Bach fino ai Beatles. La grande musica arriva in 12 province lombarde con una serie di spettacoli che hanno l’obiettivo promuovere, attraverso le note, luoghi di importante valore storico e culturale. È quanto prevede il progetto ‘Percorsi Musicali in Lombardia – Le 12 perle di Lombardia’, presentato oggi a Palazzo Lombardia alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Curata dall’Associazione Giovanile Musicale Sezione Lombardia in collaborazione con il Comitato Regionale UNPLI Lombardia e con il sostegno di Regione Lombardia, l’iniziativa coinvolgerà location situate in tutte le 12 province lombarde. Nello specifico, Chiuro (SO), Calusco d’Adda (BG), Bregnano (CO), Tradate (VA), Carate Brianza (MB), Colico (LC), Casorate Primo (PV), Villimpenta (MN), Ozzero (MI), Casteldidone (CR), Castiglione d’Adda (LO), Artogne (BS) e Casalmaiocco (LO).

Assessore Caruso: valorizziamo con i concerti i piccoli borghi

“Iniziative come questa – ha dichiarato l’assessore Caruso – sono un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione culturale che stiamo portando avanti nella nostra regione. La rassegna valorizza gli scrigni di bellezza in location meno conosciute e fuori dai circuiti classici. Da Vivaldi ai Beatles, passando per Bach e Rossini: Regione Lombardia sostiene quei progetti che mirano a rendere l’offerta culturale facilmente fruibile”.

La proposta presenta un programma musicale variegato, spaziando dai classici come Vivaldi, Bach e Rossini, fino alle sonorità più moderne dei Beatles. Ogni concerto sarà un’esperienza unica, con la partecipazione di solisti, duo, ensemble e soprani, trasformando i luoghi storici in affascinanti sale d’ascolto. Lo scopo è rendere la musica accessibile anche a chi non frequenta abitualmente i concerti, promuovendo al contempo le eccellenze dei piccoli borghi lombardi, lontani dai flussi del turismo di massa.

‘Percorsi musicali in Lombardia’, il calendario completo degli eventi

Venerdì 27 settembre, ore 21 – CHIURO (SO) – Cortile Palazzo Quadrio de Maria Pontaschelli

Le 4 Stagioni di Antonio Vivaldi

Con Tatiana Reout (Violino solista) e Gli Archi dell’Orchestra Cameristica Lombarda

In occasione della manifestazione Il Grappolo d’Oro

Sabato 12 ottobre, ore 21 – CALUSCO D’ADDA (BG) – Cineteatro San Fedele

Il Barbiere di Siviglia

Versione “pocket” di Ennio Cominetti, con l’Orchestra Cameristica Lombarda

Sabato 26 ottobre, ore 21 – BREGNANO (CO) – Centro Polifunzionale “E. Mantero”

Per Bacco, che musica!

Evento musicale con degustazione, Clara Bertella (Soprano) e Ennio Cominetti (Pianoforte)

Sabato 9 novembre, ore 21 – TRADATE (VA) – Villa Truffini

Da Bach ai Beatles

Con BaRock Ensemble

Sabato 16 novembre, ore 21 – CARATE BRIANZA (MB) – Villa Cusani-Confalonieri

Musica da leggere

Quintetto Alma Nova, con la presentazione del libro “Per Bacco, che musica!”

Sabato 23 novembre, ore 21 – COLICO (LC) – Auditorium “Michele Ghisla”

Cinema che Passione!

Quintetto Alma Nova

Domenica 24 novembre, ore 21 – CASORATE PRIMO (PV) – Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire

Dal classico alla samba

Duo di chitarre, Massimo Cantoro e Roberto Cairo

Sabato 30 novembre, ore 21 – VILLIMPENTA (MN) – Sala Polivalente

Per Bacco, che musica!

Evento musicale con degustazione, Clara Bertella (Soprano) e Ennio Cominetti (Pianoforte)

Venerdì 6 dicembre, ore 21 – OZZERO (MI) – Chiesa Parrocchiale di San Siro Vescovo

MonoPhoné

Performance per voce sola, con Carla Polce (Voce) ed Ennio Cominetti (Pianoforte)

Sabato 7 dicembre, ore 21 – CASTELDIDONE (CR) – Chiesa Parrocchiale dei SS. Abdon e Sennen Martiri

Capolavori Sacri, nel nome di Maria

Con Carla Polce (Soprano) ed Ennio Cominetti (Organo)

Domenica 8 dicembre, ore 16 – CASTIGLIONE D’ADDA (LO) – Chiesa Parrocchiale dell’Assunzione della BVM

Suggestioni musicali dall’organo Serassi

Con Carla Polce (Voce), Alessandro Grioni (Tromba) ed Ennio Cominetti (Organo)

Sabato 21 dicembre, ore 21 – ARTOGNE (BS) – Chiesa dei Santi Cornelio e Cipriano

Incanto di Natale

Con Dominika Zamara (Soprano) ed Ennio Cominetti (Organo)

Venerdì 27 dicembre, ore 21 – CASALMAIOCCO (LO) – Chiesa di San Martino Vescovo

Incanto di Natale

Con Dominika Zamara (Soprano) ed Ennio Cominetti (Organo).