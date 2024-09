“A Magenta insieme ai sindaci del territorio abbiamo dato vita a un bellissimo momento di confronto. Tutti insieme per ricordare la storia del Parco del Ticino, in occasione del suo cinquantesimo anniversario. Un’area verde protetta che riveste un ruolo importante. Per tutto il territorio interessato”. Così Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, a Magenta, al convegno in occasione del convegno per ricordare i primi 50 anni del Parco del Ticino. Il convegno, inserito nelle celebrazioni del Parco, si è tenuto a Magenta (Milano) nella mattinata di giovedì 26 settembre 2024.

50 anni di Parco Ticino, il sostegno della Regione

“Come assessore al Territorio e Sistemi verdi – ha sottolineato – ho voluto ribadire il sostegno della Regione Lombardia a questo importante polmone verde che abbraccia tre province”. “Il Parco del Ticino – ha concluso Comazzi – è un patrimonio prezioso. Una scrigno che racchiude in sé la storia, l’identità, la cultura, l’agricoltura e le radici di 47 Comuni”.