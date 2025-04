La ‘Pianengo spring cup‘, giunta alla 41esima edizione, apre la stagione sportiva 2025 dell’Unione sportiva Pianenghese che, proprio quest’anno, festeggia il 50° anniversario di fondazione. La presentazione, a Palazzo Lombardia, con il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi ed i rappresentanti della società sportiva Cremonese. Presenti anche i consiglieri regionali Matteo Piloni e Riccardo Vitari.

Usd Pienanghese, 50 anni di passione, sacrificio e dedizione

“Celebrare i cinquant’anni di una società sportiva – ha detto Federica Picchi – significa riconoscere un lungo percorso fatto di passione, sacrificio e dedizione. La Pianenghese ha saputo costruire un modello che unisce sport, educazione e comunità. È proprio questo il tipo di realtà che Regione Lombardia vuole sostenere con convinzione”.

La ‘Pianengo spring cup’promuove senso di appartenenza

La ‘Pianengo spring cup’ il torneo di calcio giovanile più partecipato della provincia di Cremona, promuove, nello spirito della società, la partecipazione dei giovani e il senso di appartenenza al territorio.

“Il successo di un torneo come questo – ha aggiunto la sottosegretario – dimostra quanto lo sport possa essere un volàno di aggregazione e crescita. Coinvolgere migliaia di atleti e volontari significa generare relazioni, promuovere valori e creare esperienze che restano nel tempo. La Lombardia è orgogliosa di avere esempi come questo.”

I numeri della società sportiva cremonese

Orgoglioso per il traguardo raggiunto anche il presidente della società Christian Saronni.

“Per una realtà sportiva come la Us Pianenghese – ha sottolineato Saronni – è un grande orgoglio poter presentare questa manifestazione. La Pianenghese è una società sportiva che vede oltre 750 atleti divisi in 4 discipline, un movimento da oltre 900 persone coinvolte. Un risultato davvero incredibile, frutto di grande passione e di una forte spinta sociale.”

Volontariato cuore pulsante delle attività

Il valore sociale è stato ribadito anche dal vicepresidente Cristian Martellosio.

“La Pianenghese – ha sottolineato – basa tutte le sue radici nella sua base sociale e di volontariato, vero cuore pulsante della società e fulcro di tutte le diverse attività. La ‘Pianengo Spring Cup’ è un esempio di tutto questo. Per un mese, infatti, oltre 100 volontari di tutte le età si alternano nelle diverse postazioni per garantire il funzionamento di una macchina complessa come un torneo che vede 166 squadre partecipanti.”

Le novità dell’edizione 2025

Il direttore generale Fabio Barbaglio ha infine illustrato le novità dell’edizione 2025.

“La ‘Pianengo spring cup’ – ha concluso – è il torneo di calcio giovanile più partecipato dell’intera provincia di Cremona. Conta infatti 166 squadre iscritte suddivise in 11 categorie di gioco e oltre 2.500 giovani atleti coinvolti. Grande novità di quest’anno è il ritorno dell’internazionalità. Saranno infatti presenti due squadre provenienti francesi di Lione, a testimonianza della crescita e del riconoscimento che questo torneo sta ottenendo anche oltre i confini nazionali”.

La ‘Pianengo spring cup 2025’ si conferma quindi non solo come un grande evento sportivo, ma come una festa della comunità, un’occasione di incontro tra generazioni e un simbolo del legame tra sport, territorio e partecipazione. Tutta la competizione potrà essere seguita in tempo reale attraverso una App e una pagina web dedicata. L’ingresso alle partite è gratuito.