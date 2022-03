Interventi a Milano-Gratosoglio, Varese-Montello e Pavia-ex Macello

Approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli, gli schemi di convenzione degli interventi sulla qualità dell’abitare per Milano, Varese e Pavia a valere sul Pnrr.

Gli atti approvati

Nel concreto si tratta dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, dell’atto d’obbligo tra Regione Lombardia e Aler Milano, Aler Va-Co-MB-Busto Arsizio e Aler Pv-Lo e del Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Aler Va-Co-MB-Busto Arsizio e Aler Pv-Lo.

Sono atti che regolano l’attuazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana approvati nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità urbana – PINQuA. Si tratta di atti che prevedono interventi edilizi sui servizi abitativi e di misure per il riutilizzo di spazi a uso non residenziale.

Declinazione lombarda del Pnrr

Gli schemi di accordo approvati rivestono particolare importanza. Sono, infatti, parte integrante dell’attuazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), da cui provengono le risorse economiche che finanziano il Programma, sul territorio lombardo.

Fondi nazionali per oltre 66 milioni

Alle proposte di intervento ammesse a finanziamento sono state complessivamente destinate dal Ministero risorse pari a 66.831.675 euro.

Per Gratosoglio 2.0, oltre 52 milioni

A Milano 52.326.675 euro per ‘Gratosoglio 2.0 – Strategie sostenibili per un grande quartiere pubblico’, (soggetto attuatore Aler Milano).

Per Varese e Pavia 14,5 milioni

Risorse complessivamente per 14.505.000 euro a Varese e Pavia. A Varese per gli ‘Interventi Quartiere Montello’. A Pavia, invece, azioni per l’area ‘ex Macello e Riqualificazione energetica edifici s.a.p.’ (soggetti attuatori Aler Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio e Aler Pavia-Lodi).

Interventi tutti di alto valore

“Si tratta di interventi di alto valore – sottolinea l’assessore – di cui beneficeranno non solo gli inquilini degli immobili oggetto degli interventi e delle opere edilizie, ma la totalità degli abitanti dei quartieri su cui si interviene. Un’attenzione particolare rivestono le azioni sociali previste dai progetti candidati da Regione Lombardia e ammessi al finanziamento”.

Il progetto al Gratosoglio

La proposta di intervento per il quartiere Gratosoglio di Milano prevede la progettazione integrale di una serie di edifici collocati nella parte Sud, finalizzata alla qualificazione, illuminazione e sicurezza degli spazi aperti, interventi di efficientamento e di rinnovamento architettonico. Ulteriori interventi, finanziati direttamente da Aler Milano, prevedono la rifunzionalizzazione di un edificio esistente e la creazione di un ‘hub di Quartiere’ per servizi e coworking. Inoltre, vi sono in progetto la creazione di uno spazio verde di aggregazione, la riqualificazione della piazza ‘Senza Nome’, la rifunzionalizzazione delle ex portinerie e il riuso e la valorizzazione di alcuni spazi commerciali dismessi. Oltre al progetto pilota per alloggi di supporto alla domiciliarità per la popolazione anziana (progetto ‘CASA 2.0 Servizi strategici per lo sviluppo del quartiere’).

Le azioni a Varese e a Pavia

A Varese, invece, nel quartiere Montello, si prevedono la riqualificazione di alcuni edifici in via Romans sur Isére e via Montello.

A Pavia previsti interventi nell’area ex Macello di viale Sardegna, e quindi la riqualificazione energetica degli edifici s.a.p. in viale Sicilia.

Conferma della politica dell’ascolto e del fare

“Con questa azione – conclude Mattinzoli – Regione Lombardia conferma quindi la politica che parte dall’ascolto del territorio per rispondere alle esigenze sia degli enti locali che dei cittadini”.

Termine dei lavori entro il 31 marzo 2026

Tutti gli interventi, poiché finanziati con risorse a valere su Pnrr, devono essere ultimati entro il 31 marzo 2026.

