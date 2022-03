La prenotazione della dose ‘booster’ per gli immunocompromessi è possibile dal 9 marzo sulla piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Si tratta dei cittadini particolarmente fragili (immunocompromessi) che hanno già ricevuto la dose addizionale da almeno 4 mesi (120 giorni).

Somministrazione quarta dose a trapiantati

Come indicato dal commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, il 1° marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose alle persone di età pari o superiore a 12 anni sottoposte a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale).

La prenotazione della dose ‘booster’ per gli immunocompromessi

– nei centri di riferimento delle strutture specialistiche presso le quali hanno già ricevuto la dose addizionale. In questo caso, saranno le aziende sanitarie stesse a verificare chi è in possesso delle condizioni necessarie per essere sottoposto alla somministrazione della quarta dose e a provvedere alla chiamata diretta

– recandosi presso uno dei centri vaccinali attivi sul territorio regionale in accesso diretto, senza prenotazione

– dal 9 marzo, anche prenotandosi attraverso la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, cliccando su ‘quarta dose – Cittadini trapiantati e immunocompromessi’.

