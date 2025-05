Policlinico di Milano, un centro simulazione per interventi pediatrici

“Questo progetto, che coniuga al meglio innovazione tecnologica e capacità di stare al passo con la ricerca più all’avanguardia, rappresenta uno strumento importante per favorire la crescita professionale di studenti, ricercatori e dottorandi, per trattenere in Italia i migliori talenti e per attrarre professionisti stranieri nel nostro territorio”. Lo ha detto l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, intervenendo all’inaugurazione del Centro di ‘Simulazione Policlinico C.S.P. Training Center’ del Policlinico di Milano. La struttura è dedicata alla formazione di medici, infermieri e professionisti nel settore della chirurgia pediatrica, rianimazione neonatale, ostetricia e maternità e dell’emergenza urgenza.

Fermi: centro formazione Policlinico Milano per medici contribuirà a eccellenza lombarda

“Il lavoro di questa squadra di professionisti – ha aggiunto Fermi – renderà ancora più straordinario il settore della ricerca e dell’innovazione in Lombardia, dando un contributo importante a tutto il sistema sanitario del territorio. Poter contare sull’eccellenza di strutture come questa è un enorme privilegio, di cui bisogna essere consapevoli e orgogliosi come lombardi. La capacità di trovare soluzioni all’avanguardia prima degli altri è una caratteristica insita nel dna stesso della Lombardia, l’impegno di questa Giunta è quello di valorizzare al meglio questa eccellenza, che, oltre a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ha un impatto economico estremamente rilevante”.

Simulazione di interventi nel metaverso

Il Centro, realizzato da Accurate, azienda italiana con ricerca e sviluppo nell’ambito della simulazione in medicina, è il primo in Italia a coprire l’intero percorso materno-infantile con un modulo chirurgico e software immersivi.

Realizzata grazie a una donazione di 600.000 euro della Fondazione De Marchi, la struttura è dotata di un sistema innovativo che consente di trasporre interventi reali nel metaverso, trasformandoli in esperienze didattiche interattive attraverso la realtà virtuale.