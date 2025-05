Un convitto da 23 posti letto per i sanitari al ‘Buzzi’ di Milano

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, è intervenuto all’inaugurazione del Convitto dell’ASST Fatebenefratelli Sacco, situato all’interno dell’Ospedale Buzzi di Milano. La struttura è destinata ad accogliere il personale sanitario e sociosanitario dell’Azienda, offrendo una risposta concreta al problema della carenza abitativa e dei crescenti costi degli affitti nel capoluogo lombardo.

Convitto per i dipendenti dell’ASST con contratto a tempo pieno

Il Convitto, riservato ai dipendenti dell’ASST con contratto a tempo pieno (sia determinato che indeterminato), rappresenta un’importante misura di welfare aziendale, con particolare attenzione al personale infermieristico, a cui è garantita una priorità di accesso.

Bertolaso: offriamo strumenti per migliorare la qualità della vita

“Dare un alloggio a chi lavora per la salute pubblica significa anche valorizzare il loro ruolo e offrire strumenti per migliorare la qualità della vita. Questa struttura non è solo un luogo dove dormire – ha dichiarato Bertolaso – ma un segno tangibile dell’impegno di Regione Lombardia nel creare condizioni di lavoro dignitose e sostenibili per chi opera ogni giorno nei nostri ospedali”.



In tutto 2 camere per un totale di 23 posti letto

Il nuovo Convitto occupa parte della palazzina F all’interno del ‘Buzzi‘: 12 camere per un totale di 23 posti letto, dotate di ogni comfort, con due aree comuni cucina/relax pensate per favorire la socializzazione e il benessere dei residenti. I criteri di assegnazione dei posti prevedono una graduatoria aziendale che tiene conto dell’Indice di Sostenibilità Sociale ed Economica (ISSE), della distanza dal luogo di lavoro e della tipologia di attività svolta.

Direttore Asst Colombo: passo importante per rendere la nostra azienda sempre più attrattiva

“Questo intervento – ha aggiunto Maria Grazia Colombo, Direttore Generale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco – si inserisce in un piano più ampio di iniziative per il benessere dei lavoratori. Un passo importante per rendere la nostra azienda sempre più attrattiva e sostenibile”.