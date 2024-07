Politecnico Milano, Fontana: premio a competenze e ‘saper fare’ lombardo

“L’ennesimo grande risultato per un’università che rappresenta in maniera importante e concreta le competenze e il ‘saper fare’ e le competenze della Lombardia”. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana, commenta il primato del Politecnico di Milano che si colloca come primo ateneo italiano (al 38° posto) nella graduatoria generale della seconda edizione della ‘Qs World University Ranking Europe’ che propone la classifica di 684 università di 43 Paesi.

Complimenti alla Rettrice Sciuto

“Complimenti alla Rettrice, Donatella Sciuto, al corpo docente e a tutti gli studenti – ha concluso Fontana – che, con impegno e passione, rendono sempre più dinamica questa nostra grande eccellenza lombarda, con la quale operiamo in vari ambiti del nostro lavoro”.

Politecnico Milano primo ateneo italiano

“Il Politecnico di Milano – ha aggiunto l’assessore regionale con delega all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi – è sempre più punto di riferimento internazionale. Ciò vale in diversi settori produttivi e della ricerca. Un team di docenti e studenti che, come conferma questa graduatoria, rende questa istituzione ancor più forte in Italia. E anche fuori dai confini del nostro Paese”.