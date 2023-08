Assenza di contaminazione da cesio 137: lo indicano gli esiti delle analisi radiometriche condotte sui campioni prelevati dai nuovi piezometri situati a Poncarale (in località Cascina Ortigara), in provincia di Brescia . Le analisi sono state effettuate sui campioni di acque sotterranee prelevati nel mese di giugno 2023 nell’ambito delle attività di monitoraggio dei siti radiocontaminati presso la discarica Capra.

Assessore Maione: ringrazio Prefettura e Arpa per il lavoro svolo

La collaborazione con i sindaci di Capriano del Colle e Poncarale, Stefano Sala e Antonio Zampedri, e con tutti gli enti coinvolti ha portato a una accelerazione importante. L’obiettivo è quello di iniziare in ottobre i lavori di cinturazione e capping. In conclusione, vogliamo risolvere una situazione che si protrae da decenni”. “Questi risultati – commenta l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – evidenziano un primo elemento favorevole. Ora bisogna essere ancora più determinati per arrivare alla bonifica dell’area. Ringrazio la Prefettura e Arpa per il lavoro svolto., e con tutti gli enti coinvolti ha portato a una accelerazione importante. L’obiettivo è quello di iniziare in ottobre i lavori di cinturazione e capping. In conclusione, vogliamo risolvere una situazione che si protrae da decenni”.

Il sindaco di Poncarale: possiamo smorzare alcuni allarmismi

“Con prudenza e cautela – ha aggiunto Antonio Zampedri, sindaco di Poncarale – possiamo smorzare alcuni allarmismi che si sono generati in queste settimane. Ringrazio Regione Lombardia e Arpa che si sono mosse con rapidità e professionalità per dare una prima risposta alla popolazione”.

“È fondamentale – ha concluso il sindaco – che le istituzioni siano unite; lo è in particolare per comunicare la reale situazione e per arrivare nel minor tempo possibile a raggiungere il grande obiettivo della messa in sicurezza. La disponibilità del Comune di Poncarale è massima“.