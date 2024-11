È il liceo Ettore Majorana di Rho (Milano) il primo classificato della sezione destinata alle scuole del ‘Premio Lombardia è ricerca’, un concorso che ormai fa parte dei suoi eventi collaterali. La classe si è aggiudicata 12.000 euro, mentre all’istituto andranno 5.000 euro.

Al secondo posto si è classificato l’istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo. Alla classe premiata sono andati 8.000 euro, mentre all’istituto ne andranno 5.000 euro.

Terza classificata una classe dell’istituto Castelli di Brescia, con 4.000 euro di premio, mentre all’istituto andranno 5.000 euro. La cerimonia di premiazione si è svolta al Teatro alla Scala. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi.

Premio Lombardia è ricerca per le scuole, i progetti vincitori

Il progetto presentato dall’istituto di Rho è un dispositivo robotico per la creazione di terapie probiotiche personalizzate e specifiche per ogni singolo paziente. A partire da selezioni di ‘microrganismi vivi’ , l’idea è di realizzare una proposta terapeutica che sfrutti esclusivamente ceppi utili alla cura o alla prevenzione delle malattie. Gli studenti erano accompagnati dalla docente che li ha supportati nelle diverse fasi di lavoro, Rosanna Gnisci.

Il secondo progetto classificato, presentato dall’istituto Locatelli di Bergamo, consiste nell’applicazione di una sottilissima lente di Fresnel ai pannelli fotovoltaici per massimizzarne il rendimento, soprattutto durante il periodo dell’alba e del tramonto. Gli studenti erano accompagnati dal docente che li ha supportati nelle diverse fasi di lavoro, Ferdinando Catalano.

Il terzo progetto classificato, presentato dalla scuola di Brescia, consiste in un innovativo zaino smart e green, che contiene una stazione mobile di rilevazione dei parametri della qualità dell’aria, alimentata tramite un piccolo pannello fotovoltaico. Gli studenti erano accompagnati dalla docente che li ha supportati nelle diverse fasi di lavoro, Barbara Costantini.

Assessore Fermi: Lombardia terreno fertile per chi ha capacità

“Sono tre progetti bellissimi, molto diversi l’uno dall’altro – ha sottolineato l’assessore Fermi – che ci fanno capire quanto il territorio lombardo rappresenti un terreno fertile per favorire la capacità di creare soluzioni. Le tre scuole vincitrici hanno spaziato dall’energia solare, alla qualità dell’aria, ai probiotici. Mostrando come i ragazzi siano predisposti verso questi temi e abbiano una grande capacità di innovare”.

“Dobbiamo cercare di stimolare tutta questa creatività – ha concluso l’assessore – in modo che si possano mettere a punto soluzioni sia in campo medico sia in altri ambiti scientifici, Con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini. Abbiamo inoltre il dovere di contrastare la fuga dei cervelli, trattenendo i migliori talenti in Italia. Senza dimenticarci di rendere il nostro Paese sempre più attrattivo per studenti e ricercatori esteri. Per raggiungere questo risultato servono infrastrutture di ricerca all’avanguardia in modo da dispiegare appieno tutto il capitale umano di cui disponiamo sul territorio. Per questo Regione Lombardia continua a sostenere in modo importante il mondo delle università e della ricerca”.