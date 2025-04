Torre di controllo di Linate: nel 2024 oltre 117.000 movimenti

La sala operativa della torre di controllo dell’aeroporto di Milano Linate nel 2024 ha registrato 117.114 movimenti, segnando un incremento del 5,9% rispetto all’anno precedente. Il dato è emerso oggi durante la visita istituzionale agli impianti operativi di ENAV S.p.A. di una delegazione di amministratori locali del Sud Est milanese e dall’area della Martesana, guidata dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente.

La delegazione guidata dall’assessore Lucente

Insieme a Lucente, hanno preso parte alla visita il sindaco di Mediglia, Gianni Fabiano, il sindaco e il vicesindaco di Tribiano, Roberto Gabriele e Carmine Lanzetta, il sindaco e il consigliere comunale di Paullo, Luigi Agostino Gianolli e Roberta Castelli, il sindaco di Settala, Massimo Gianfranco Giordano, il consigliere comunale di San Donato Milanese, Guido Massera, il sindaco di Rodano, Rodolfo Corazzo, l’assessore di Peschiera Borromeo, Francesco Rocchi e il consigliere comunale di Segrate, Marco Griguolo. Ad accogliere la delegazione il capo impianto Alessandro Spader, che ha illustrato le attività quotidiane dei controllori del traffico aereo.

Lucente: confermato il ruolo strategico dell’aeroporto

“La visita alla torre di controllo di Milano Linate – ha dichiarato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – rappresenta un’importante occasione per toccare con mano l’eccellenza tecnologica e professionale che caratterizza il lavoro dei controllori del traffico aereo. I numeri parlano chiaro: la costante crescita del traffico conferma il ruolo strategico di Linate, non solo per la città di Milano ma per l’intera Lombardia. Supportare e valorizzare queste infrastrutture significa investire nella competitività e nello sviluppo economico del Paese”.