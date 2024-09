Parte da Busto Arsizio l’edizione numero 103 della ‘Tre Valli Varesine’

Presentata a Busto Arsizio la Tre Valli Varesine del 2024, storica gara ciclistica della provincia di Varese arrivata alle 103esima edizione. Si tratta di una delle ‘classiche’ su strada più importanti d’Italia e si svolgerà martedì 8 ottobre. Per il quarto anno consecutivo, la manifestazione partirà da Busto Arsizio e si concluderà a Varese: un percorso di 200 chilometri. Alla conferenza stampa di presentazione ha partecipato anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

“Questa competizione – ha affermato l’assessore Caruso – è una delle più prestigiose della nostra regione. Rappresenta un simbolo del ciclismo varesino e lombardo da oltre un secolo. Un evento atteso che, negli anni, ha visto protagonisti alcuni tra i più grandi campioni di questo sport: da Gino Bartali a Fausto Coppi, passando per Gianni Motta e Giuseppe Saronni, fino ad arrivare a Francesco Moser e Vincenzo Nibali”.

“La gara, fiore all’occhiello dello sport lombardo – ha aggiunto – nel tempo ha assunto una caratura sempre più internazionale ed è seguita da migliaia di appassionati che possono ammirare le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio, ricche di storia e cultura”.

‘Tre Valli Varesine’ 2024, le novità e le squadre partecipanti

Tra le novità di quest’anno, l’introduzione della salita delle ‘5 Piante’ a Gavirate. Saranno 25 le squadre partecipanti, di cui 17 WorldTeams e 8 ProTeams, per un totale di 175 atleti.

Al via anche la quarta edizione della Tre Valli Varesine femminile che, quest’anno, fa il suo ingresso nel calendario UCI ProSeries. In gara ci saranno 144 atlete, in rappresentanza di 10 WorldTeams, 13 Continental Teams e 1 squadra nazionale, per un totale di 24 squadre. Il percorso per la competizione femminile sarà di 136 chilometri.