Milano Fashion week, in anteprima la passerella del cashmere

Alla vigilia della Milano Fashion Week (17-23 settembre 2024), l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali ha partecipato all’evento esclusivo organizzato all’ Hotel Four Seasons dal brand Qinghe Cashmere. L’associazione, che unisce le aziende più prestigiose della regione cinese Qinghe, ha portato in passerella marchi come Hong Tai, Xin Hua ed E-San, consolidando la loro presenza nella capitale mondiale della moda, Milano.

“Lombardia e Cina – ha sottolineato Mazzali – sono legate da qualità, tradizione e dalla lavorazione di tessuti di lusso, come il cashmere. Questo straordinario materiale è sinonimo di morbidezza, leggerezza ed eccellente capacità di termoregolazione”.

Cashmere

“La Lombardia – ha proseguito – è un punto di riferimento della produzione di capi di cashmere. Un settore che valorizza il ‘Made in Italy’, attraverso la maestria dei nostri artigiani. Molti dei brand più rinomati a livello globale infatti, scelgono il nostro territorio per realizzare le loro collezioni di cashmere. Perché qui fondono tradizione e innovazione in un connubio perfetto. Le nostre imprese, spesso a conduzione familiare, custodiscono i segreti di lavorazione di questa preziosa fibra da generazioni. Coniugano dunque artigianalità e processi tecnologici all’avanguardia”.

Il valore della collaborazione

“E’ un grande onore per noi accogliere stilisti e imprenditori provenienti da questa regione – ha chiosato Mazzali – poiché condividiamo una profonda passione per la qualità e la raffinatezza della manifattura. Qui si incontrano due culture, seppur diverse, nella comune ricerca dell’eccellenza. Siamo fieri di questo scambio culturale produttivo, che contribuisce a mantenere alta la reputazione della moda italiana nel mondo. La nostra regione è un hub internazionale della produzione tessile. L’incontro con i produttori cinesi di Qinghe rafforza il nostro ruolo nel mercato globale del lusso. Insieme, creiamo capi che soddisfano i più alti standard del settore, richiesti dai migliori marchi di moda al mondo”.